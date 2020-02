IMA LI LUĐE OD OVOGA? Nećete vjerovati što čitate: Posljednja odluka Plenkovićeve vlade svima je promakla

Autor: dnevno.hr

Na nedavno održanoj sjednici, Vlada je donijela odluku o isplati predujma u iznosu od 7,660.256 kuna Agroduhanu, proizvođaču duhana iz Slatine, koji je u 95-postotnom vlasništvu države, kako bi mogao platiti kooperante i nastaviti poslovanje. Temeljem ove odluke, omogućuje se provedba daljnjih aktivnosti Ministarstva poljoprivrede u suradnji s Agroduhanom, kako bi se do siječnja naredne godine pripremio prijedlog modela dokapitalizacije.

Kako je rečeno u Vladinom obrazloženju, u slučaju nedostatka potrebnog kapitala za nesmetano financiranje redovnog poslovanja, doći će do prestanka rada Društva s iznimno negativnim posljedicama za hrvatsko gospodarstvo, osobito poljoprivredni sektor, uz očekivana propadanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i nastavak iseljavanja ruralnih naselja koja negativnim posljedicama kumulativno višestruko nadmašuju planirani iznos buduće dokapitalizacije.

Agroduhan je, inače, kompanija s godišnjim prihodom od oko 50 milijuna kuna. Dobit tvrtke iznosi oko milijun kuna, a u njoj je zaposleno 57 radnika. Prije nekoliko godina, konkretnije od 2008. do 2014. godine, prolazili su kroz predstečajnu nagodbu, a prije tri godine Centar za restrukturiranje pokušavao je bezuspješno prodati dionice ove tvrtke. Ovu pomalo nevjerojatno odluku vladajućih na svojem je Facebook profilu prokomentirao i čelnik Udruge Lipa, Davor Huić.

”Ima li luđe od ovog? Dakle, prvo ljudima digneš trošarine na cigarete to jest duhanske proizvode te im tako, pod izlikom da se brineš za njihovo zdravlje, iz džepa izbiješ solidnu lovicu.

Onda tom lovom (ili nekom drugom koju si oteo radnim ljudima pod izlikom da ćeš graditi “vrtiće i škole”), podupireš državnu firmu koja je notorni gubitaš i koja proizvodi – duhan. Pa ne valjda isti onaj duhan koji je štetan za zdravlje? Da, da – baš taj. Onda još daješ poticaje za sadnju tog istog duhana, od love koju si maznuo ljudima u vidu trošarina pod izlikom da se brineš o njihovom zdravlju. Sve što ne valja s ovom državom na jednom mjestu – divljačko dizanje poreza i nameta, subvencioniranje poljoprivrede, saniranje gubitaša.

Samo da još otkrijemo da je šef te firme član vladajuće stranke i nećak nekog saborskog zastupnika ili župana ili tako nešto, i da živi u POS-ovom stanu, ili još bolje, da ne živi u POS-ovom stanu nego da ga iznajmljuje, i da mu žena ima firmu koja radi s ovom državnom u kojoj je on šef i da žive u kući na zemlji koju mu je iz livade u građevinsko prenamijenio sestrić od bratučeda koji radi u gradskom poglavarstvu, pogađate – na GUP-u, i da ima odraslog klinca koji divlja terencem po selu bez dozvole, ali mu nitko ništa ne može jer je “na tajnom zadatku”.

E, to bi bila fino zaokružena priča o tome kako funkcionira hrvatska ekonomija. Takozvana ciirkularna ekonomija”, napisao je.