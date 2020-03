IMA LI HRVATSKA PRORAČUN? Povjerenstvo za fiskalnu politiku poziva Vladu da odustane od proračunskih pravila

Autor: Dnevno

Da je negativan utjecaj epidemije koronavirusa ozbiljno uzdrmao državne financije, možda najbolje oslikava poziv Povjerenstva za fiskalnu politiku koje je pozvalo Vladu i jedinice lokalne samouprave da privremeno odustanu od primjene proračunskih pravila! Pri tom se pozivaju na Zakon o fiskalnoj odgovornosti i pravila Pakta o stabilnosi i rastu EU-a koji su predvidjeli mogućnost nastanka sličnih poremećaja i koji vladama omogućavaju odgovor radi ublažavanja krize. Povjerenstvo u pismu upućenom premijeru, predsjedniku Sabora, ministru financija i saborskom Odboru za financije jasno poručuju da će koronakriza dovesti do snažnog pada javnih prihoda. Stajalište Povjerenstva o gospodarskim i fiskalnim posljedicama epidemije prenosimo u cijelosti:

“Pandemija bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 i mjere za obuzdavanje njenog širenja veliki su šok za svjetsko i hrvatsko gospodarstvo i stanje javih financija. Veliko usporavanje gospodarskih aktivnosti dovest će do snažnog pada javnih prihoda. Istodobno će provedba nužnih zdravstvenih intervencija, spašavanje i podrška posrnulom gospodarstvu tijekom i nakon epidemije utjecati i na porast javne potrošnje. Sve će to dovesti do znatnog porasta proračunskog manjka i javnog duga.

Povjerenstvo podsjeća da Zakon o fiskalnoj odgovornosti i pravila Pakta o stabilnosti i rastu Europske unije prepoznaju mogućnost nastanka sličnih poremećaja i omogućavaju primjeren odgovor fiskalne politike radi ublažavanja negativnih posljedica krize. Tako Zakon o fiskalnoj odgovornosti u čl.10(3) predviđa mogućnost privremenog odgađanja primjene fiskalnih pravila u slučaju izvanrednih okolnosti, sukladno pravilima Europske unije, pod uvjetom da se time ne ugrožava fiskalna održivost u srednjem roku. Pravila Pakta o stabilnosti i rastu dozvoljavaju privremeni porast proračunskog deficita u dva slučaja, pod uvjetom da se time ne ugrožava fiskalna održivost u srednjem roku. Prvi slučaj se odnosi se nastanak događaja izvan kontrole države, u kojem je dozvoljeno financiranje dodatnih aktivnosti izravno povezanih s tim događajem. Drugi slučaj, koji je sada aktiviran po prvi put, odnosi se na stanje duboke ekonomske krize na razini Europske unije te omogućuje snažniji i koordinirani fiskalni odgovor na razini cijele Europske unije.

Povjerenstvo smatra kako je Odlukom o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 11. ožujka 2020. prepoznato postojanje izvanrednih okolnosti iz čl.10. Zakona o fiskalnoj odgovornosti te poziva Vladu RH da donese Odluku o privremenom odgađanju primjene fiskalnih pravila.

Privremeno odgađanje primjene fiskalnih pravila omogućit će Vladi RH poduzimanje mjera za otklanjanje zdravstvenih, društvenih, gospodarskih i svih drugih posljedica ove epidemije koje će gotovo sigurno negativno utjecati na javne financije u kratkom roku. Bez obzira na privremeno odgađanje primjene fiskalnih pravila, Povjerenstvo naglašava da je u ovako složenoj situaciji i dalje nužno voditi računa o dugoročnoj održivosti javnih financija.

Mjere fiskalne politike povezane s epidemijom mogu se podijeliti na tri skupine. Prva se odnosi na financiranje zdravstvene intervencije radi suzbijanje epidemije. Druga skupina mjera odnosi se na nužnu financijsku podršku radnicima i gospodarskim subjektima koji su posebno pogođeni epidemijom radi zadržavanja potencijala hrvatskog gospodarskog i njihovog što bržeg i lakšeg aktiviranja nakon normalizacije stanja. Treća skupina mjera odnosi se na povećanje javne potrošnje i investicija radi poticanja domaće aktivnosti u razdoblju jenjavanja epidemije. Takve mjere mogu u kratkom roku dodatno opteretiti državni proračun, ali su nužne za reaktiviranje gospodarske aktivnosti i osiguranje dugoročne održivosti javnih financija.

Povjerenstvo ističe i kako Vlada prilikom donošenja mjera tijekom trajanja izvanrednih okolnosti može odstupiti od ciljane razine proračunskog manjka i smanjenja javnog duga, ali te mjere ujedno moraju biti kratkotrajne i ciljane kako bi se u što bržem i kraćem roku riješile društvene i gospodarske posljedice epidemije.

S tim u vezi, Povjerenstvo poziva Vladu RH, jedinice lokalne uprave, te druga tijela u javnom sektoru, da čim prije razmotre promjenu planiranih aktivnosti u Državnom proračunu i drugim financijskim planovima za 2020. godinu kako bi se što bolje mogao iskoristiti ograničeni fiskalni potencijal za financiranje nužnih mjera za borbu protiv posljedica epidemije.”