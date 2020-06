HTZ i Hrvatska na online investicijskom i trgovinskom sajmu CHINA-CEEC Expo

Hrvatska turistička zajednica predstavlja turističku ponudu na velikom online sajmu CHINA-CEEC Expo, namijenjenom jačanju investicija i trgovinskih razmjena Kine i 17 zemalja srednjeg i istočnog dijela Europe. Sajam, koji se od 2015. godine održava u kineskom gradu Ningbou, ove se godine trebao održati početkom lipnja, no zbog situacije izazvane pandemijom korona virusom održat će se, po prvi puta, u online verziji i trajat će od 8. lipnja pa sve do kraja godine.

“Kina pridaje iznimnu važnost mehanizmu suradnje Kina+17 i svim susretima vezanima uz njega. Najveći broj turoperatora koji sudjeluju na sajmu pokrivaju razvijenu kinesku istočnu obalu, odnosno pokrajine Zhejiang i Jiangsu te Šangaj. Unatoč činjenici da zbog trenutne situacije u idućem razdoblju s kineskog tržišta ne očekujemo velik broj posjetitelja ovime zadržavamo prisutnost i vidljivost na kineskom tržištu te nastavljamo komunikaciju s kineskim partnerima i uspostavljamo nove mehanizme zajedničke suradnje“, rekao je direktor HTZ-a Kristjan Staničić.

Ove godine, na B2B sastancima, uzimajući u obzir virtualno izdanje, očekuje se porast broja sudionika iz cijele zemlje. Turistički sektor svoj će prvi krug sastanaka održavati do kraja lipnja, no tijekom godine očekuje se još nekoliko slijedova virtualnih B2B susreta za sve gospodarske grane.

“U ovom je trenutku jako važno iskoristiti digitalne prednosti vremena u kojem živimo. Na ovaj način, u posebnim okolnostima, možemo brzo i učinkovito provoditi naše aktivnosti. Bez obzira na aktualno stanje, interes za Hrvatskom ne opada te očekujemo postupan povratak s dalekoistočnih tržišta jednom kada se stabilizira zračni promet”, istaknula je direktorica Predstavništva HTZ-a u Kini Franka Gulin, napomenuvši kako je za potrebe sajma HTZ kreirao posebni virtualni profil kroz koji će se predstaviti sve hrvatske regije, dok će se kroz prvi krug održati do 15 B2B sastanaka s kineskim poslovnim subjektima.

Nastup na Virtual Fair for the European and Chinese tourism industry

Od 22. do 24. lipnja prvi put održava se i online sajam Virtual Fair for the European and Chinese tourism industry, posvećen uspostavljanju suradnje kineskih buyera i sudionika iz zemalja Europske unije. Riječ je o prvoj seriji evenata ove vrste s ciljem poticanja internacionalizacije europskih turoperatora, promicanja trans-europskih turističkih proizvoda i organizacije B2B evenata. Obzirom da je prije pandemije Europa bilježila veliki rast popularnosti među kineskim turistima cilj ovih eventa je vratiti taj trend i pružiti poticaj poslovanju.

Sajam se održava u okviru projekta Partnerships in European Tourism (PET), koji financira Europska komisija te koji obuhvaća virtualne B2B sajmove, webinare, e-učenje i matchmaking evente. Na sajmu će na zajedničkom virtualnom štandu nastupiti HTZ, TZ grada Zagreba i TZ Dubrovnik, a od hrvatskih turoperatora nastupaju Amathus Travel i DT Croatia (Dubrovnik Travel).