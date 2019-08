HRVATSKI TURIZAM JE MRTAV! Nakon ovog, sve je jasno: Pogledajte tko najlošije stoji

Kako vlada Plenkovićeva Vlada oslikava se kroz more primjera, no ono zbog čega se moramo zabrinuti definitivno su poražavajuće o turističkoj sezoni koja bi trebala biti u punom jeku. Da, samo trebala biti, jer nije. Konkurencija i nečinjenje učinili su svoje pa se sad, usred ljeta, pitamo gdje smo zakazali i što smo trebali učiniti. A da smo uistinu nešto trebali poduzeti, svjedoči podatak da su samo hoteli uspjeli u prosjeku izvući skroman plus oko 1,5 posto u prvih sedam mjeseci ove godine, pa je njihova prosječna popunjenost oko 37 posto, no problemi se, primjerice, naziru i u kampovima, koji su zbog vremenskih uvjeta podbacili u svibnju, a ništa bolje nisu prošli ni u srpnju.

Obiteljski smještaj na posebno je niskim granama – bilježi pad od 2,5 posto noćenja u odnosu na prošlu godinu. Uz prosječnu popunjenost od 72 posto samo u srpnju, povuče li se paralela između broja noćenja s gotovo 33 tisuće kreveta više nego lani, popunjenost privatnog smještaja iznosi skromnih 60 posto. No, zanimljivo je da Zagreb u prvih sedam mjeseci bilježi rast turističkog prometa, ali ne posebno velik, jer govorimo o popunjenosti od 31 posto, dok, s druge strane, Zadar bilježi popunjenost od 54 posto.