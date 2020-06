HRVATSKI EMIGRANT CIRIL ZOVKO: ‘Među prvima smo otvorili hotele jer je za kompaniju najbolja opcija ulaganje u dugoročan razvoj’

Tko zna kako je razvoj Hrvatske prije 30-ak godina zamišljao Ciril Zovko, jedan od najpoznatijih hrvatskih emigranata koji je, na poziv predsjednika Franje Tuđmana, 90-ih godina odlučio investirati u domovinu sagradivši Importanne centar, a poslije i Importanne galeriju. U međuvremenu je Zovko u Hrvatskoj sagradio i impresivnu turističku tvrtku s pet hotela koji posluju u Dubrovniku, a u intervjuu za Jutarnji list podijelio je svoja razmišljanja o budućnosti turizma, pandemiji koronavirusa, politici i sudbini svoje kompanije.

Njegov hotelski lanac je među prvim otvorio hotele, i prije nego što je to dopustila epidemiološka služba. Na upit kako to da se odlučio na takav korak, Zovko je odgovorio kako hoteli u Hrvatskoj formalno nisu imali zabranu rada, no većina se zatvorila jer nije imala za koga raditi.

“Među prvima smo otvorili zbog našeg sustava vrijednosti i uvjerenja kako je za kompaniju najbolja opcija biti produktivan te ulagati u dugoročan razvoj i pripremu. Akutna faza krize će s vremenom proći, a mi ćemo se morati dugoročno nositi s promjenama koje nosi postcovid razdoblje. Naši zaposlenici u Resortu stječu operativnu rutinu rada u novim okolnostima osiguravanja društvene distance i posebnih mjera, dok službe prodaje i marketinga provode lansiranje novog brenda Royal Hotels & Resort te formiraju i promiču specijalne proizvode za regionalna tržišta”, rekao je Zovko.

Zbog novih uvjeta angažiran i biokemijski inženjer

Imaju angažiranog biokemijskog inženjera koji nadgleda proces rada hotela u novim okolnostima. Na upit što taj inženjer točno radi, Zovko je odgovorio kako su “osim izbora dezinficijensa, ključni njihovo korištenje i naše ponašanje.” “Istina, šef Odjela domaćinstva je biokemijski inženjer i njegov je doprinos u donošenju i provođenju procedura iznimno vrijedan. Tržište je trenutačno preplavljeno svakakvim proizvodima i ključno je što smo odredili procedure rada koje poštuju standarde dobre proizvođačke prakse i vrijeme djelovanja tvari, dok samu dezinfekciju vršimo sredstvima koja imaju certifikat za rad u bolnicama”, istaknuo je Zovko.

Dodao je kako su svi djelatnici hotela prošli obuku, a od samog početka epidemije upoznali su ih s problematikom načina prijenosa virusa, kako se ponašati u njegovu okruženju i biti maksimalno odgovoran prema kolektivu i gostima.

“Teme edukacije bile su, među ostalim, i fizičke osobine virusa, vrsta genetičkog materijala, načini prijenosa, sličnosti s drugim koronavirusima te sličnosti sa svim tipovima i podtipovima virusa gripe”, naglasio je Zovko za Jutarnji list.