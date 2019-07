Hrvatska sela na izdisaju! Možda ste i vi krivi za to: Činite li ovu fatalnu grešku?

Autor: I.Br.

Ljetne oluje, kiše i tuče opustošili su slavonske voćnjake. Trenutno su voćari zaokupljeni berbom marelica, a kako su kazali danas u reportaži koja je bila prikazana u emisiji Plodovi zemlje, zbog vremenskih neprilika strepe nad ostalim usjevima.

“Unatoč kišnom proljeću i kiši u cvatnji, oplodnja u voćnjaku šljiva je prošla solidno, ali očekujemo da smo zbog svega što nas je snašlo na 60 posto proizvodnje u odnosu na prošlu godine”, kazao je voćar Robert Krnčević.

Trenutno se u slavonskim voćnjacima bere marelica, a niti ovo voće nije ostalo lišeno vremenskih nepogoda i neprilika.

“Što se tiče marelica, trenutno smo zbog kiše u dva voćnjaka izgubili kompletan urod, no preostala dva su solidno urodila”, rekao je Krnčević.

Rane sorte na udaru vremenskih nepilika

Za rane sorte, kažu voćari iz Slavonije, nije bilo dobro ove godine. Zbog kiše se izgubilo puno voća, dok su u vrijeme zrenja bile prevelike temperature, pa voće nije sazrijelo kako treba. Mraz u proljeće, kako kažu stručnjaci, bio je najpogubniji za voće, pa su tako brojni proizvođači jabuka i krušaka ostali doslovno bez plodova ove godine.

Loše vrijeme bilo je kobno i za vinovu lozu, koja je zbog tuče i kiše pretrpjela velike štete. Mladi su grozdovi jako oštećeni, a prijete im i razne bolesti. Loza je istučena, a ova se šteta vidi tek sada, kada grozdovi sazrijevaju.

Kako ističu, ovo će biti jedna od skupljih godina za tretiranje, a nasadi se obilaze i nekoliko puta dnevno. Prema svemu sudeći, proizvodnja će biti nerentabilna. Voćari ističu kako je u pojedinim krajevima proglašena elementarna nepogoda, no no to im neće nadoknaditi nastalu štetu.

Puno voća propada

Voćar iz Dragalića, Vjeko Hudolin, kazao je kako voćarima u Slavoniji propada jako puno jabuka i krušaka. Nešto od toga dešava se zbog niske otupne cijene, nešto zbog neorganiziranosti tržišta. Najveći je problem nedostatak skladišnih i prerađivačkih kapaciteta, a za većinom europskih zemalja, jako kasnimo po tom pitanju.

Ova priča, kako se ističe, nije nova te se ponavlja iz godine u godinu, a kako kažu, sreća je da ima još entuzijasta po selima koji se bez obzira na sve probleme, još uvijek bore i ne odustaju od svojeg rada, za koji su, ionako, premalno plaćeni. Hrvatska, umjesto da štiti i promiče svoje, još uvijek radije uvozi lošije i tuđe te na taj način hrvatskim selima donosi štetu (pre)velikih razmjera.