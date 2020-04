Hrvati sve više na igricama: Prešli smo u ‘multiplayer mode’, a jedna igrica se posebno ističe

Autor: Dnevno

Prvi poslovni radio poslovni FM prvi donosi jedinstveno istraživanje o promjenama navika u gamingu koje je od 17. do 23. travnja 2020. provela konzultantska i komunikacijska agencija EQUESTRIS, na prigodnom uzorku od 420 ispitanika, predstavnika gamerske populacije, u dobi od 16 do 55 godina.

Svakodnevni gaming, igranje video igara, poraslo je čak 70% u usporedbi s vremenom prije epidemije, 68 posto ispitanika sada svakodnevno igra video igre u usporedbi s 40 posto njih koji su to činili prije epidemije. Pritom se prosječno dnevno igralo 24 posto više, od čega je u segmentu dnevnog igranja 3-4 sata došlo do rasta od 18 posto (sa 33% na 39% ispitanika), dok je segment heavy usera sa 5-6 sati dnevnog igranja udvostručen (sa 9% na 18% ispitanika), dok je onih koji su 7 i više sati posvetili dnevnom igranju porastao čak 300% (sa 3% na 12% ispitanika), pojasnio je rezultate istraživanje direktor EQUESTRIS-a Sandro Baričević.

ŠTO SE IGRALO?

Rezultati su pokazali stabilnost pri žanrovskom odabiru videoigara prije i nakon početka epidemije. I dalje prvo mjesto zauzimaju Akcijsko-avanturističke video igre (64%), a slijede ih First Person „pucačine“ (59%) te Role-playing Games – RPG (47%).

No, najzanimljivija je promjena da su gameri nakon početka epidemije češće igrali u multiplayer nego u singleplayer modu, dok je prije epidemije situacija bila obrnuta.

Tako je singleplayer mode nakon početka epidemije pao sa 44% na 37% ispitanika, dok je multiplayer mode rastao sa 35 na 39% ispitanika.

KOJI SU UREĐAJI KORIŠTENI ZA IGRANJE VIDEO IGARA?

Playstation 4 je omiljena konzola hrvatskih gamera, a zatim slijede PC (stolno računalo), mobitel i laptop. Prema rezultatima istraživanja, tijekom epidemije igrači su koristili manji broj konzola te su se fokusirali na pojedine konzole.

Tako je primjerice prije epidemije samo Playstation 4 (bez drugih konzola) koristilo 19% ispitanika, a nakon početka epidemije taj je broj narastao na 27% ispitanika. PC (stolno računalo) koristilo je 10% ispitanika prije epidemije, a nakon početka epidemije njih 13%.

Što se tiče kombinacija konzola, najčešće su se i prije i tijekom epidemije koristili Playstation 4 i Mobitel (7%).

KOJE IGRE IGRAJU GAMERI U HRVATSKOJ?

Prije epidemije vodeće igre koje su se igrale na PC-u ili laptopu bile su Grand Theft Auto (GTA), Call of Duty, The Witcher, Assasin’s Creed i League of Legends (LOL). Međutim, tijekom epidemije Call of Duty postaje najigranija igra na PC-u i laptopu. Osim toga, Grand Teft Auto (GTA) i The Witcher padaju ispod League of Legends (LOL). Odnosno, igre sa multiplayer modom igrale su se više tijekom epidemije.

Na Playstation 3 i Playstation 4 konzolama prije epidemije najčešće su se igrale Call of Duty, Uncharted, God of War i Grand Teft Auto (GTA), dok tijekom epidemije, Call of Duty ostaje najigranija igra, a FIFA skače sa 5. na 2. mjesto po popularnosti.

Na mobitelu i tabletu prije epidemije igrao se Call of Duty Mobile te se uz neke druge igre ističu i PUBG Mobile, Angry Birds i Pokémon Go. Tijekom epidemije, na mobitelima su se najčešće igrale Call of Duty Mobile, PUBG Mobile i Clash Royale.

KUPOVNE NAVIKE GAMERA I NAMJERE SKORE KUPOVINE

Prije početka ožujka 2020. godine, gameri su najčešće kupovali igre nekoliko mjeseci nakon službenog release-a te nove igre, nešto su rjeđe kupovali dodatne sadržaje unutar igre i gaming opremu, a većina gamera gotovo nikada nije kupila sadržaj unutar programa vjernosti i gaming accessories.

Nakon početka epidemije najviše su se kupovale igre nekoliko mjeseci nakon službenog release-a (43%), nove igre (26%) te dodatni sadržaji unutar igre (23%).

Zanimljivo je da u skorijoj budućnosti, osim igara kako starijih od nekoliko mjeseci (48%) i new release-a (43%), istraživanje pokazuje kako su gameri željni obnove gamerskog set up-a. Tako, 32% gamera namjerava kupiti informatičke komponente, 31% novu gaming stolicu, 30% opremu za gaming te slušalice, 27% ih namjerava kupiti igraću konzolu, a njih 17% namjerava kupiti novi gaming stol.

Zanimljivo je da su prije početka epidemije najviše kupovali slušalice (52%), dodatnu opremu za konzole (51%), miš (33%) te informatičke komponente (28%).

Također, novu Playstation 5 konzolu, koja bi se na tržištu trebala pojaviti krajem 2020. godine, odmah namjerava kupiti oko 50% ispitanika.

NAJVAŽNIJI KANALI ZA INFORMIRANJE GAMERA

Top 3 najvažnija kanala za informiranje o zbivanjima u gaming industriji, trendovima i pojedinim video igrama su Youtube (63%), hrvatski gaming portali i blogovi (46%) i Facebook 45%.

Zatim slijedi preporuka prijatelja (36%) i zajednice igrača općenite ili vezane uz igru (32%), a nakon njih digitalne distribucijske platforme kao što su Blizzard, Origin, itd. (26%) te službene stranice izdavača igara (25%).

Reddit (20%) i Twitch (17%) se nalaze iza Instagrama (22%), a nakon njih su strani gaming portali (16%).

KANALI PRODAJE VIDEO IGARA

Igre se najčešće kupuju, kako prije tako i tijekom epidemije, preko webshopova i digitalnih distribucijskih platformi. Najčešće je riječ o stranim webshopovima, dok domaći webshopovi tijekom epidemije rastu za 2%.

Vodeći strani webshopovi i digitalne distrubicijske platforme ostali su Playstation store i Steam, dok su platforme G2A, Battle.net (Blizzard) i Humble Bundle prestigle Origin, koji je prije epidemije bio na trećem mjestu za kupovinu igara.

Santa Domenica je vodeći domaći webshop za kupovinu videoigara, a slijede ga Infomark, Links, Zelda i Instar informatika.

Istraživanje je provedeno na 420 ispitanika sredinom travnja 2020.

Više detalja potražite na LINKU.