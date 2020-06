Horvat nije imao pojma je li INA tražila potpore, Grčića je optužio da su spalili četriri milijarde kuna’

Na četvrtom sučeljavanju na Dnevniku.hr, voditelja novinara Mislava Bage, sudjelovali su Darko Horvat (HDZ), Branko Grčić (Restart), Ante Rončević (Domovinski pokret) i Mislav Kraljević (Most).

Odgovarali su na pitanja i razmjenjivali mišljenja o aktualnostima u gospodarstvu.

Horvat je istaknuo kako HDZ ima spremne projekte te da su spremni da kroz zaduženje i bespovratna sredstva osiguraju financijsku injekciju od 10 milijardi kuna, na što je Grčić upozorio da je HDZ-ov plan četiri puta teži od restartovog.

“Brinu nas veliki minusi u gospodarstvu i proračunu. Tek kad to saniramo moći ćemo projekte raditi”, dodao je.

Rončević je, govoreći o programu Domovinskog pokreta, istaknuo je kako će se usmjeriti na izgradnju kratokoročnih i dugoročnih ciljeva razvitka gospodarstva pri čemu nije isključio ni kreditna zaduživanja‘, dok program Mosta nije, prema Kraljevićevim riječima, na obećanjima na razini bajki kao kod nekih drugih političkih opcija. “Ključ je u rasterećenju poreza i troškova. Država treba stvoriti okvir i pustiti ljude da rade“, rekao je Kraljević.

Kritike su krenule i u opuštenijem tonu, pa je tako Rončević nazvao Horvata “lošim studentom koji je pao dva kolokvija pa sad želi u dva mjeseca sve nadoknaditi”, dok je mostovac Kraljević dobacio kako “jedanaest godina nisu uspjeli doći gdje je Hrvatska bila 2008.“

Horvat se na to pak branio da je zatekao “spaljeno gospodarstvo”, na što se obrušio Grčić i rekao da to nije tako jer je tada gospodarstvo bilo u zaletu. Napomenuo je da je gospodarstvo 2015. raslo po stopi od 2,5 posto i do danas to nije nadmašeno.

Najveća rasprava nastavila se između Horvata i Grčića i to oko Agrokora i brodogradnje. Pritom je Grčić rekao Horvatu da je Agrokor privatna tvrtka u čije se poslovanje ne miješa država. Što se tiče brodogradnje, prigovorio je Horvatu kako je brodogradilište dalo dokumente po kojima je sve bilo u redu na temelju čega je država odobrila garanciju. Tek kasnije se uspostavilo da su ti podaci bili lažni. Horvat se odmah nadovezao i rekao kako je to “Vlada tako lakomisleno moglo povjeravati u dokumente te na taj način ‘spalila četiri milijarde kuna hrvatskih građana’.”

U sučeljavanju je bilo riječi i o državnim potporama za poduzetnike u koronakrizi te o tome da od ovoga mjeseca 500 tisuća ljudi ostaje bez njih. Dobit će ih samo oni koji rade u turizmu, transportu i industriji zabave.

Grčić je rekao kako to nije u redu te kako bi trebalo potpore trebalo omogućiti onim poduzetnicima koji se nađu u problemu i čije poslovanje treba restrukturirati, a ne gledati u kojem se sektoru nalazi taj poduzetnik. Horvat je naglasio kako mjere idu i dalje te će se vezati uz industriji i to prije svega metaloprerađivačku industriju. S Grčićem se složio i Kraljević te rekao kako u Hrvatskoj radi 100 tisuća poduzetnika pa stoga treba ići u smjeru sektorskog razvoja.

Aktualni ministar našao se u škakljivoj situaciji kad nije znao odgovor je li INA dobila pomoć od države, pa je svojim protukandidatima odgovorio da “nije isto znati stanje u INA-i i znati je li pokrenula zahtjev za potpore”.