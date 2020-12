HOK: ‘Zadovoljni smo proširenjem mjera na sve gospodarske subjekte čime će se smanjiti razmjeri ekonomske ugroze’

Zatvaranje dijela gospodarskih subjekata zbog koronavirusa nepovoljno se odrazilo i na obrtnike.

Hrvatska obrtnička komora (HOK) je već upozoravala kako će zatvaranje određenih gospodarskih subjekata imati nepovoljan učinak i na sve sektore i djelatnosti povezane s njima.

No, pohvalili su to što je ministarstvo prepoznalo utjecaj krize na širi spektar sektora i djelatnosti na način proširenja mjera na sve one koji su u teškom položaju, a ne samo na one gospodarske subjekte i obrtnike kojima je zbog “zaključavnja” drastično pao promet.

U HOK-u smatraju da je “njihovo uključivanje u mjere ispravno te da će se proširenjem mjera smanjiti razmjeri ekonomske ugroze”.

Na sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) u mjere za očuvanje radnih mjesta osim gospodarskih subjekata kojima je onemogućen rad odlukom Stožera, ušli su i sektori i djelatnosti koji su s njima poslovno povezani, a koji imaju pad prihoda najmanje 40 posto.

Na sastanku održanom početkom tjedna u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec, skrenuo je pozornost ministrima na problem tradicijskih obrta koji bi također trebali biti obuhvaćeni ekonomskim mjerama obzirom da je istima onemogućen rad zabranom održavanja gospodarskih sajmova tj. advenata te naglasio kako u obzir treba uzeti i sve one koji se oslanjaju na ugostiteljsku djelatnost i su im prihodi znatno smanjeni zbog odluke o zabrani rada.

“Zatvaranjem jedne djelatnosti nanosi se šteta i svima onima koji su s tom djelatnosti direktno povezani, a to je cijeli niz obrtnika proizvođača i dobavljača koji ostaju bez prodajnog i distribucijskog kanala Iako oni formalno nisu zatvoreni, osjećaju direktan problem zatvaranja i ostaju bez znatnog dijela planiranog prihoda. Njihovo uključivanje u mjere ispravna je odluka, jer se tako čuvaju radna mjesta. Mali obrtnici ovu krizu ne mogu prebroditi bez pomoći države i izražavam zadovoljstvo što je u tom dijelu nadležno ministarstvo uvažilo naše prijedloge”, naglasio je Ranogajec.