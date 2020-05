HGK: Za većinu tvrtki je priprema na popuštanje mjera dodatan trošak do 5000 kuna koji će pokriti vlastitim sredstvima

U pripremi za pokretanje poslovanja nakon popuštanja restriktivnih mjera Stožera civilne zaštite, većina tvrtki zna što mora poduzeti, ali 40 posto ih i dalje ne zna što se od njih očekuje u toj prilagodbi niti tko bi im mogao i trebao odgovoriti na ta pitanja, pokazala je najnovija anketa Hrvatske gospodarske komore.

“Za većinu je tvrtki priprema na popuštanje mjera dodatan trošak na razini do 5.000 kuna koji će pokriti vlastitim sredstvima. No već kad se taj trošak popne na iznose od 10.000 do 20.000 kuna, polovina tvrtki morat će se dodatno zaduživati, a kada dosegne iznose veće od 20.000, četvrtina tvrtki to neće moći financijski podnijeti i opstati. Posebno zabrinjava to što udio tvrtki kojima nisu jasna pravila raste za 2. i 3. fazu pokretanja poslovanja, što znači da im se pod hitno i precizno mora objasniti koja su očekivanja i pravila. Pogotovo kada se uzme u obzir da oni imaju i najveće procijenjene troškove ponovnog pokretanja poslovanja“, istaknuo je predsjednik HGK Luka Burilović komentirajući rezultate istraživanja.

Poduzetnici kojima je jasno što im je činiti najčešće navode jednostavnu prilagodbu, poput osigurane zaštitne opreme za zaposlenike i redovite dezinfekcije prostora. Ali osim adaptacije vlastitog poslovanja, za početak rada moraju imati zadovoljene i ostale operativne preduvjete poput logistike i opskrbnog lanca. Oni su zadovoljeni kod 57 posto anketiranih, s tim da i ovdje velike tvrtke prolaze bolje od mikro i malih koje nemaju osiguran potporni sustav.

Kada su u pitanju pojedine djelatnosti, rezultati pokazuju da su najugroženiji hoteli i restorani, putničke agencije, poslovanje nekretninama, obrazovanje te umjetnost, zabava i rekreacija.

Kada govorimo o županijama, prema istim ovim kriterijima najugroženije su Šibensko-kninska i Zadarska, a zatim Istarska, Splitsko-dalmatinska i Ličko-senjska županija.

Prije popuštanja mjera 37 posto anketiranih tvrtki nije radilo, 52 posto je radilo smanjenim kapacitetom, 10 posto normalno, a tek 2 posto povećanim kapacitetom. Što se očekivanja za budućnost tiče, u prvih mjesec dana 71 posto tvrtki očekuje najviše 30 posto nekadašnjeg prometa, a tijekom ljeta njih 78 posto nada se povratu polovine nekadašnjeg prometa.

Većina ispitanih tvrtki nije niti neće otpuštati radnike, osam posto ih je bilo primorano na dijeljenje otkaza, a 36 posto onih koji dosad nisu otpuštali smatraju da će to morati napraviti u budućnosti. Polovina tvrtki koje su otpustile radnike ne zna hoće li ponovno zapošljavati. Oni koji hoće (32 posto) većinom će ponovno zaposliti iste radnike, no ne nužno i u istom broju.

Anketa HGK provedena je online i na terenu na uzorku od gotovo 1900 tvrtki.