Glas Poduzetnika se pita: Zašto Vlada neprestano diskriminira pojedine poduzetnike?

Autor: N.M

Po tko zna koji put Vlada diskriminira poduzetnike! Nakon uporne borbe UGP-a, u mjere za lipanj ipak je ušao destination retail, ali samo one tvrtke koje imaju do deset zaposlenih. S druge strane, mjera skraćenog radnog tjedna vrijedi samo za one s više od deset zaposlenih. Time iz jednih i drugih mjera ostaju izostavljene mnoge tvrtke, što smatramo nedopustivim. UGP nije prestao upozoravati na štetnost diskriminatornih pravila u mjerama za spas radnih mjesta.

Vlada RH, na čelu s Andrejom Plenkovićem, čini se kao da paušalno donosi propise, nerazmišljajući sveobuhvatno i zaboravljajući mnoge poslovne subjekte. Nakon što su mjere produžene samo za neke djelatnosti, konstatirali smo kako je diskriminiran niz djelatnosti, primjerice one koje se vezane za turizam, a ne pripadaju sektoru turizma prema NKD-u, poput rent-a-cara. Nova u nizu diskriminacija je vezana za mjeru “skraćeni radni tjedan“ koja vrijedi samo za tvrtke koje imaju više od deset zaposlenih. Na ovaj način izostavljeni su mikropoduzetnici kojih ima najviše. Ali daleko od toga da je ovo prvi put da Vlada ne misli na one koji nose hrvatsko gospodarstvo, a podsjetimo samo kako upravo mikro i mali poduzetnici čine čak 50% gospodarstva i zaposlenih.

“Vlada je opet pokazala da ili ne razumije ili ih nije briga za mikropoduzetnike koji čine okosnicu našeg gospodarstva. Prije izbijanja korona krize poduzetnici početnici i žene poduzetnice su se

pripremali za likvidaciju tvrtki jer još nemaju dovoljno prihoda za plaćanje doprinosa iz i na plaće direktora. Kako čujemo sad su dobili razlike za uplatu i u nedostatku potpore sad nakon krize nas

očekuje pomor mikropoduzetnika, što će imati dalekosežne negativne posljedice na naše gospodarstvo.

Dok se za tvrtke iznad 10 zaposlenih pregovara sa sindikatima i traže se rješenja,

mikro poduzetnike se pušta da propadnu. Smatramo da bi svi poduzetnici koji imaju do 10 zaposlenih trebali dobiti potporu za očuvanje radnih mjesta ukoliko im je promet pao više od 50%.“

rekla je Ivana Matić, koordinatorica Odbora za žensko poduzetništvo UGP-a. Vlada RH već dugo otežava poslovanje mikropoduzetnicima, a izostanak pravih koraka u ovoj krizi će biti posljednji čavao u njihovu lijesu. Činjenica je da se već godinama ide na ruku velikim, stranim tvrtkama, a protiv malih, domaćih poduzetnika. “Smatramo da bi jedna od prvih odluka nove Vlade trebala biti ukidanje obvezne osnovice za direktorsku plaću. To je nužni zrak za poduzetnike početnike.“ dodaje Ivana Matić.

“Očekujemo od Vlade Republike Hrvatske da ne diskriminira poduzetnike na bazi broja zaposlenih te da i mikro i mali poduzetnici, oni do 10 zaposlenih, odmah uđu u navedene mjere, ako za iste imaju potrebu!” rekao je Hrvoje Bujas, predsjednik UGP-a. U cijeloj zbrci propisa u kojoj je jednima nešto dopušteno, dok drugima nije, u mjere za lipanj su ušle, primjerice, tvrtke koje se bave destination retailom, ali, ovog puta, samo one koje imaju manje od deset zaposlenika. Na ovaj način izostavljene su mnoge tvrtke u navedenom sektoru koje imaju više od deset zaposlenih, a također potpuno ovise o turističkoj sezoni i značajno su pogođeni krizom. Što to rade Vlada RH i Andrej Plenković? Čini se kao da se igraju sa sudbinama građana, proizvoljno određujući kriterije, loptajući se s brojkama, ubacujući i izbacujući pojedine poduzetnike iz mjera koje njima čine razliku između poslovanja i propadanja. Potrebna je sustavnost u donošenju propisu, imajući na umu sve poduzetnike, a toga ovdje nema ni u tragovima, ističu u priopćenju iz Glasa poduzetnika.

