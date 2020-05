Gasi se još jedna velika hrvatska tvornica: PALA POD PRITISKOM EU LOBISTA

Autor: Iva Međugorac

Tvornica šećera Viro Virovitica više neće proizvoditi šećer iz šećerne trske. Epilog je to odluke temeljem koje su se tri hrvatske tvrtke udružile u tvrtku Hrvatska industrija šećera i to početkom prošle godine. U navedenoj tvrtki Tvornica šećera Osijek u vlasništvu Žito grupe ima 40 posto udjela, udio od 60 posto dopao je Viro i Sladoranu Županja, no nakon toga je uslijedila racionalizacija poslovanja grupe.

Ista će se pak najviše odraziti na virovitičku tvrtku, koja od prošlog tjedna broji 60-tak zaposlenika pa je evidentno da od jesenske kampanje šećerne repe ove godine u Virovitici nema ništa.

Jedan od razloga radi kojega je do ovoga došlo jest premala proizvodnja šećerne repe na području oko tvornice, osim toga opstanak domaće proizvodnje šećera ne potiče se dovoljno pa se pod pritiskom stranih lobija iz Eu radi na tome da se domaća proizvodnja ugasi.