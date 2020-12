EVO TKO ĆE DOBITI KOLIKU BOŽIĆNICU: Nekima će se zavrtjeti od sreće, a drugima od muke!

Autor: Ana Korenić

Blagdani su ove godine izrazito izazovno doba. Neki su ostali bez posla, drugi su zbog novonastale situacije morali zatvoriti svoje radnje, a treći su se našli u situaciji koja bi ih mogla dovesti do dužničkog ropstva.

No, dobre vijesti dolaze za one koji su svoj posao uspjeli zadržati, a naročito za one koji će dobiti božićnice u iznosu od kojeg bi se nekima moglo početi vrtjeti u glavi.

Najveća božićnica dijeli se u Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (HINA) koja je javna ustanova i ona iznosi 3500 kuna, piše Index.

Ravnateljica HINA-e Branka Vojvodić je rekla kako su isplatili božićnicu stalno zaposlenima u iznosu od 3500 kuna, dok honorarcima nisu ništa jer na to nemaju pravo zato što nisu potpisnici kolektivnog ugovora.

Na HRT-u, koja je također javna ustanova, još se pregovara oko isplate božićnica. Sigurno je kako će dobiti 600 kuna u bonu, a postoji i mogućnost da će im se isplatiti 1500 kuna božićnice.

“Hrvatska radiotelevizija (HRT) će svojim djelatnicima isplatiti primitak u naravi u iznosu od 600 kuna te isplatu ostalih materijalnih davanja u skladu s Kolektivnim ugovorom”, govore iz HRT-a.

U skladu s odredbama kolektivnog ugovora HEP grupe i sporazuma sa sindikatima, oni će u prosincu isplatiti svim radnicima nagradu u iznosu od 2300 kuna.

Bez božićnice sigurno ostaju djelatnici Croatia Airlinesa. Iz te tvrtke govore kako su u početku svibnja ove godine, radi prilagodbe uvjetima poslovanja uzrokovanim epidemijom koronavirusa s reprezentativnim sindikatima potpisali izmjene i dopune kolektivnog ugovora kojima je dogovoreno smanjenje vrijednosti boda za 15 posto te da ove godine neće biti isplate božićnice i regresa.