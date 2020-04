EUROPA SPAŠAVA SVOJE GOSPODARSTVO: Mjere dviju država su impresivne!

U članku Ekonomika javnog sektora u doba korone, autori Vjekoslav Bratić i Josip Franić s Instituta za javne financije progovorili su o krizi koja naše gospodarstvo očekuje uslijed koronakrize. Prema njima, hrvatske javne financije su radi epidemije i potresa pred izazovima koji su možda i veći od onih iz 90-ih.

”Situaciju pogoršava i dugogodišnje neprovođenje bitnih strukturnih reformi i podilaženje parcijalnim interesima”, tvrdi se s Instituta. Bratić i Franić naglašavaju kako su naše javne financije u teškom, neugodnom položaju.

“Za razliku od nekoliko zadnjih godina obilježenih smanjenjem udjela javnog duga u BDP-u, uravnoteženjem proračuna i smanjivanjem stope nezaposlenosti, situacija se odjednom mijenja i stavlja hrvatske javne financije u težak i neugodan položaj”, stoji u njihovom članku u kojem se nadalje naglašava kako svaka mjera ima svoju cijenu, dok bi za kvalitetne odluke bilo dobro raspolagati svim parametrima za analizu troškova te rabiti procjene fiskalnih učinaka u izvanrednim okolnostima vlade moraju izvanredno, ali i brzo djelovati, preporuke su s Instituta.

Situaciju i mjere mijenjaju se svakodnevno, ne samo u Hrvatskoj, već i u drugim zemljama pa se s vremenom mogu očekivati izdašnije mjere za pomoć gospodarstvu. U zemljama OECD-a mjere za borbu protiv gospodarskih šteta koje nosi epidemija usmjerene su protiv zatvaranja poduzeća, fokus je stavljen i na financijsku potporu bolesnim radnicima, kao i njihovim obiteljima, mjerama su zahvaćeni i radnici čiju je izloženost virusu nužno smanjiti, a osim toga, spominju se i radnici u karanteni koji ne mogu raditi kod kuće te pomoć u rješavanju nepredvidivih situacija uslijed potrebe za njegom.

Financijski se podupiru oni koji gube posao, ili samostalni dohodak, pomoć tvrtkama kod prilagodbi radnog vremena i u očuvanju radnih mjesta, nude se financijske potpore tvrtkama koje su pogođene padom potražnje. Dio mjera usmjeren je i k onim radnicima kojima slijede otpuštanja, a pomaže se i ekonomski nesigurnim radnicima za ostanak u njihovim domovima.

”Mjere hrvatske vlade koje je dio poduzetnika dočekao ‘na nož’ ne odstupaju bitnije od onoga što poduzimaju druge zemlje”, navodi se u članku analitičara s Instituta u kojem ovi eksperti objašnjavaju kako u prvom europskom valu mjera dominira odgoda plaćanja poreza, što je slučaj u Austriji, Belgiji, Danskoj, Francuskoj, Litvi, Luksemburgu, Nizozemskoj, Španjolskoj te Sloveniji. Izuzeća od plaćanja predujma poreza na snazi su u Njemačkoj, Češkoj te Austriji.

Nekažnjavanje u slučaju kašnjenja poreznih prijava mjera je koja se uz Češku primjenjuje u dalekoj Estoniji, dok je vrlo malo država u Europi koje su se odlučile potpuno porezno osloboditi najugroženije tvrtke. Zgodan primjer svakako je Mađarska, koja je 80 tisuća obrta, uglavnom iz uslužnog sektora oslobodila poreznih obveza, dok su tvrtke iz najugroženijih sektora oslobođene plaćanja doprinosa na plaću radnika do konca lipnja, a iznimku čini plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje. Do lipnja su Grci svoje poduzetnike oslobodili plaćanja doprinosa na plaću, obustavljeno je i plaćanje PDV-a dospjelog do konca ožujka, Grčka je također smanjila PDV na proizvode od vitalne važnosti režući ga s 24 na šest posto.

Norveška je privremeno smanjila porez na dohodak za četiri posto, dok je Turska stopu PDV-a za domaće letove snizila s 18 na jedan posto. Ubrzavanje povrata poreza mjera je koja se primjenjuje u Francuskoj, Belgiji te Rumunjskoj, veliki dio članica Unije subvencionira troškove plaća zaposlenika tvrtki čiji je rad privremeno zabranjen, kao i onih koji zbog zaraženosti i samoizolacije ne mogu obavljati svoje poslove. Izravno kreditiranje ugroženih poduzeća putem razvojnih banaka, ili preko državnih jamstava za kredite primjenjuje se u Austriji, Češkoj, Belgiji, Danskoj, Njemačkoj, Estoniji te Finskoj.