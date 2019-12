Donesena odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajuće društva u 2020. godini

Autor: Dnevno

Na danas održanoj, 49. ovogodišnjoj sjednici Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) donesena je odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva (MOD) u 2020. godini iz doznaka obveznog mirovinskog fonda.

Mirovinsko osiguravajuće društvo tako može u 2020. godini naplatiti na ime naknade troškova koje naplaćuje iz doznaka obveznog mirovinskog fonda najviše do: 1,5 posto od primljene doznake jednokratno i 0,17 posto od primljene doznake godišnje za vrijeme trajanja isplate mirovine.

Uz navedenu donesena je i odluka o potpisivanju Sporazuma o razumijevanju koji se odnosi na suradnju i razmjenu informacija vezano za sudionike u sustavu poravnanja i namire sa nadzornim tijelima Velike Britanije i to s: Bankom Engleske i Prudencijalnim nadzornim tijelom.

Središnjem klirinškom depozitarnom društvu odobrava naknada za upravljanje Fondom za zaštitu ulagatelja za 2020. godinu, u godišnjem iznosu od 8.913 kuna, za svakog člana Fonda za zaštitu ulagatelja.

Uz to, donesena su i tri rješenja kojima se izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave i to: Slavenu Bošnjaku za Allianz ZB d.o.o., društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima iz Zagreba, Marinu Beniću za obavljanje funkcije člana uprave faktoring-društva PLUS A-FAKTOR d.o.o., sa sjedištem u Rijeci te Tomislavu Novačiću, za obavljanje funkcije člana uprave društva AGRAM LIFE osiguranje dioničko društvo iz Zagreba.

Na današnjoj sjednici izdano je i rješenje kojim se preddruštvu FLETEN BROKER društvo s ograničenom odgovornošću za brokerske poslove u osiguranju sa sjedištem u Prelogu, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja