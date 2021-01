DOBRE VIJESTI ZA UGOSTITELJE: Odlukom grada neće plaćati porez na potrošnju, a evo kako im se još pomaže

Autor: Matea Vidić/Hina

Ugostitelji u Gospiću, sve dok svoj posao ne budu mogli obavljati zbog trenutne situacije s pandemijom, oslobođeni su plaćanja poreza na potrošnju u 2021. godini. Taj iznos inače je tri posto od prometa, odnosno potrošnje pića.

O novoj odluci izvijestio je sam Grad Gospić, a odluku su donijeli, tvrde, kako bi fizičkim i pravnim osobama koji se bave ugostiteljskom aktivnosti pomogli ublažiti negativne posljedice pandemije te kako bi im osigurali održivost poslovanja, ali i radnih mjesta.

“Tijekom ove pandemije u dva se navrata zabranio rad za ugostitelje i odlučili smo nizom mjera rasteretiti poduzetnike i održati likvidnost tvrtki i obrta. S tim mjerama nastavit ćemo sve dok se ne osigura njihovo normalno poslovanje”, poručio je gradonačelnik Karlo Starčević.

Osim toga, ranijim odlukama poduzetnici su oslobođeni plaćanja zakupnina za javne površine, a grad dodjeljuje i bespovratna financijska sredstva za ugostitelje i pružatelje sportskih usluga. Visina sredstava određena je brojem zaposlenih pa tako oni koji imaju do tri zaposlena mogu ostvariti potporu od 2.000 kuna, od četiri do šest zaposlenih potporu od 4.000 kuna, a oni sa sedam do devet zaposlenih 6.000 kuna. Za poduzetnike s 10 i više zaposlenih osigurana je potpora od 8.000 kuna.

Iz grada podsjećaju kako će sve odluke na snazi biti dok poduzetnici ne budu mogli nastaviti s radom.