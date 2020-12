Direktor Westgatea: Država nema malog vilenjaka na kraju duge koji štanca novac, pa je li rješenje da nam sve ode u stečaj?

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak u četvrtak je rekao kako se razmišlja i o zatvaranju shopping centara, a tu mogućnost komentirao je i ministar zdravstva Vili Beroš, rekavši da, s obzirom na količinu kupaca koja je u nekom trenutku prisutna u tim kompleksima, oni predstavljaju epidemiološki rizik.

“Nije bio isti rizik boravka u nekom ugostiteljskom objektu, gdje je netko sjedio bliže ili dalje za stolom, razgovarao, družio se jer u trgovačkim centrima kafići sad ne rade pa ljudi cirkuliraju, kupuju, no opet imamo činjenicu da je na jednom mjestu velik broj ljudi prisutan istovremeno. Stoga, i to je potencijalan rizik i mi svakodnevno razgovaramo o svim tim elementima, uključujući i ekonomski element shopping centara, no primarna nam je briga zdravlje “, rekao je Beroš.

Denis Čupić, direktor Westgatea i predsjednik HUP-ove Koordinacije neprehrambene trgovine i trgovačkih centara kaže, pitanje koje je postavljeno Capaku bilo je pomalo tendenciozno te da je također odgovorio kako su sada već dva puta postrožene mjere za trgovačke centre.

“Mislim da mediji premalo pričaju o jednoj stvari. Naime, ono što mi danas zovemo trgovačkim centrima, to su trgovine velikih formata. One su toliko velike da i u onim dobrim vremenima prije pandemije nikad nisu dosegle maksimalne brojke po kojima bi, s obzirom na mjere ograničavanja, ljudi mogli ući. Sada je određeno da mora biti četiri kvadrata po osobi. Mi smo u Westagetu računali vrlo konzervativno i došli do kalkulacije da u naš centar stane 13 000 ljudi”, rekao je Čupić za Dnevno.hr.

Kako shopping centri kontroliraju dozvoljen kupaca?

Pitali smo ga kako će točno kontrolirati broj kupaca, odnosno, da u centru ne bude više od 13 000 osoba. Čupić kaže, jednostavno.

“Svaki centar na ulazu ima brojače posjeta, a svaka trgovina veća od sto kvadrata također ima brojač posjeta. Znate za one plastične konstrukcije na ulazima? U njima je i brojač posjeta. Svaka trgovina to radi za sebe da bi znala koliko ljudi na dan ima kako bi si mogla raditi nekakav benchmarking. Dakle, vrlo lako se može posložiti sustav koji netko prati. U Westgateu imamo oko 18 zaštitara, jedan od njih prati brojače. Kada bi po brojačima došli do neke kritične mase, recimo da smo na 500 ljudi ispod 13 000, tada ćemo na ulaz postaviti zaštitare koji će ograničavati ulaz”, objašnjava Čupić i napominje da bi se to zaista dogodilo, trebalo bi se desiti neko čudo jer niti u normalnim vremenima toliko ljudi ne dođe u shopping centar.

‘Postoji pritisak jednog od stožera iz sjeverne Hrvatske da se zatvori sva neesencijalna trgovina’

Ističe, svi shopping centri i velike trgovine uglavnom su objekti mlađi od 15 godina.

“Svi te trgovine imaju modernu ventilaciju, filtere inače moramo mijenjati jer je to zakonska obveza”, rekao je Čupić i dodao kako su u vrlo intenzivnom kontaktu sa Stožerom civilne zaštite.

“Imali smo nekoliko obilazaka inspekcije civilne zaštite koja kontrolira mjere i osim nekih pojedinačnih ispada u nekim od centara, primjerice organizacijskih problema prilikom Black Fridaya, do toga da su neki ostavili food courtove otvorene, nikakvih zamjerki od strane civilne zaštite bilo. Trenutno imamo informacije da postoji pritisak koji dolazi iz jednog od stožera iz sjeverne Hrvatske da se zatvori sva neesencijalna trgovina. Tako dolazimo do par problema, ako bi došlo do zatvaranja. Za početak, nigdje u svijetu nije potvrđena transmisija virusa u shopping centrima. Nadalje, trgovina u Hrvatskoj je jedini pravi punitelj proračuna kroz PDV. Prosinačka trgovina najveći je punitelj i taj bi dio prihoda sigurno falio u proračunu jer onaj dio koji bi se prelio na online trgovine ne bi završio u Hrvatskoj. Zanima me onda argument onih koji zagovaraju zatvaranje i kažu da država treba obeštetiti. Iz čega da država obešteti? Država, nažalost, nema malog vilenjaka na kraju duge koji štanca novac, pa je li rješenje da nam sve ode u stečaj?”.

‘Na sjeveru Hrvatske već dva tjedna imamo pooštrene mjere, a imamo i kontinuirani rast’

Čupić je otkrio osjećaju li već gubitke zbog ranije uvedenih mjera, kao i zbog ovih nedavno propisanih koje se, doduše, još uvijek ne odnose na ograničenje rada shopping centara.

“Nakon lockdowna trgovački centri i velika trgovina u Hrvatskoj ima konstantan pad posjeta, krajem studenog se približio 27 posto, a imamo i konstantan pad prometa. Tako je do desetog mjeseca pad promet u maloprodaju neprehrambenih artikala preko 17 posto. I sada bismo se doveli do situacije da zatvaramo u vrijeme godine kada se ostvaruje najviše prometa? Vjerujete mi, nitko neće raditi gužvu u shopping centrima. Dovest ćemo se u situaciju da će se ljudi početi intenzivnije privatno družiti”, rekao je Čupić o osvrnuo se na situaciju na sjeveru Hrvatske, odakle je i sam.

“Na sjeveru Hrvatske već dva tjedna imamo pooštrene mjere koje je Radimir Čačić zazivao, a imamo kontinuirani rast. Nemamo tamo baš jako puno trgovina. Ja živim u Varaždinu, Varaždinska županija ima jako puno radno intenzivne industrije, masa tih pogona smještena je u neke stare hale s po tisuću ljudi u jednoj smjeni. Zanima me koliko često inspektori civilne zaštite obilaze i kontroliraju te pogone. Ne zagovaram rješenje da se zatvori radno intenzivna industrija, već da se stvarno počnemo pridržavati mjera jer će nam se dogoditi da popustimo takvim ucjenama, proglasimo lockdown, pa ćemo shvatiti da nam i dalje raste broj zaraza, pa je možda slijedeći korak da zatvorimo industriju, a nakon toga da nitko ništa ne radi idućih pet mjeseci”, zaključuje Čupić.