Conde Nast Traveller uvrstio Hrvatsku među najljepše televizijske lokacije na svijetu

Autor: Sanja Plješa/Dnevno

Časopis posvećen putovanjima Conde Nast Traveller uvrstio je Hrvatsku među najljepše televizijske lokacije na svijetu i to u čak dvije popularne HBO serije – Game of Thrones i Succession.

U članku pod nazivom “The most beautiful TV series locations in the world” posebno su istaknuti grad Dubrovnik, koji u popularnoj Igri prijestolja predstavlja King’s Landing te otok Korčula i hrvatska obala na kojoj se odvija luksuzno krstarenje u seriji Nasljeđe.

Condé Nast Traveler je luksuzni i lifestyle magazin koji je osvojio je 25 nacionalnih nagrada, a izlazi u izdanju prestižnog Condé Nasta

Također, renomirani američki dnevni list The New York Times navodi kako je Hrvatska i dalje na popis zemalja otvorenih za američke građane, izvijestila je Ina Rodin, direktorica Predstavništva Hrvatske turističke zajednice u SAD-u.

Naime, popularne američke novine, koju mjesečno posjeti preko 400 milijuna čitatelja, objavile su članak s popisom zemalja koje su otvorene za američke građane ili se uskoro trebaju otvoriti. Hrvatska se tako na popisu našla u društvu zemalja poput primjerice Bahama, Brazila, Egipta, Malte, Turske, Velike Britanije i dr.

U članku je naglašeno kako je američkim građanima za ulazak u Hrvatsku potreban dokaz o rezerviranom smještaju, kao i negativan PCR test na korona virus, napravljen u prethodnih 48 sati od ulaska u zemlju.