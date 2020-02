Broj blokiranih građana u samo mjesec dana porastao za 3875 ovršenika

Autor: dnevno.hr

U samo mjesec dana, odnosno od kraja prosinca prošle godine do kraja siječnja ove, povećao se broj blokiranih građana i to za njih 3.875 dok je istodobno glavnica duga smanjena 58,8 milijuna kuna. No, kada se glavnici duga od 16,8 milijardi kuna pridodaju galopirajuće zatezne kamate koje iznose čak šest i pol milijardi, ukupan dug blokiranih građana iznosi 23,2 milijarde kuna i time je Hrvatska još uvijek jedina zemlja na svijetu u kojoj je dug građana veći od duga poduzeća (7,4 milijarde s kamatama).

Građani pri tom najviše duguju bankama, štedionicama te leasing, factoring i osiguravajućim društvima kao i kartičnim kućama, i to 5,9 milijardi kuna bez kamata, a gotovo 89 tisuća građana je blokirano zbog duga teleoperaterima.

Iz Fine pri tom napominju da je kao jedna od mjera za rješavanje problema blokiranih računa građana u dugotrajnoj blokadi donesen Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama, koji je stupio na snagu 21. srpnja prošle godine, dok je prema novom Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine, automatizmom prestala provedba ovrha koje se nisu naplatile u cijelosti u roku od tri godine od datuma primitka u Finu i po kojima nije bilo nikakvih naplata posljednjih šest mjeseci.

Time se djelomično ili u cijelosti prestala provoditi ovrha za 225.322 ovršenika, navode iz Fine.