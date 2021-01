APEL POSLODAVACA Sljedeća turistička grana koja će propasti su putničke agencije

Autor: Sanja Plješa/Dnevno

Udruga Glas poduzetnika (UGP) poslala je dopis Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu financija i Ministarstvu turizma i sporta u kojem su upozorili na nepovoljnu situaciju u kojoj su se našle putničke agencije.

Naime, riječ je o djelatnosti turističkog sektora koji bilježi pad prometa u prosjeku 80 posto, ali nema pravo na nadoknadu fiksnih troškova jer nikad nisu bile formalno zatvorene. Čini se kako su putničke agencije u cijelosti zaboravljene od strane nadležnog ministarstva, kao i od Vlade Republike Hrvatske.

Budući da se radi o djelatnosti iz turističkog sektora, koji je izuzetno važan za hrvatsko gospodarstvo, u UGP-u smatraju da se nadležni moraju puno ozbiljnije baviti njihovim problemima. UGP je zatražio od Vlade Republike Hrvatske i od Ministarstva financija da se svim putničkim agencijama koje imaju pad prometa veći od 60 posto isplati naknada za fiksne troškove.

Kao što navode u UGP-u, iako nisu formalno zatvoreni, pad njihova poslovanja nastao je upravo zbog pandemije virusa COVID-19 i epidemioloških mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Osim toga, putničkim agencijama su krediti za likvidnost kod komercijalnih banaka u potpunosti nedostupni, a isto vrijedi i za COVID-19 kredite. Iz UGP-a tražili su i ubrzavanje procesa za dobivanje kredita koji bi omogućili opstanak putničkih agencija.









Također, ponovno su predložili i smanjenje PDV-a u turizmu i ugostiteljstvu. Naime, sve konkurentske države, smanjile su PDV u turizmu i time će biti jeftinije turistima sljedeće sezone. Mnoge države uvidjele su situaciju i odlučile su proaktivno djelovati, što Hrvatska nažalost nije učinila. Stav UGP-a je da bi PDV u turizmu i ugostiteljstvu morao biti smanjen na 13 posto, što bi trebalo vrijediti i za putničke agencije.

“Vlada Republike Hrvatske pod hitno mora smanjiti PDV putničkim agencijama na 13 posto. Isto se treba učiniti i za ostale djelatnosti u turizmu te ugostiteljstvu, baš kao što su to učinile sve ostale konkurentske zemlje. Tražimo konkretne poteze, a ne obećanja!”, rekao je Hrvoje Bujas, predsjednik udruge Glas poduzetnika.

“U dopisu smo istaknuli i da putničke agencije nisu dobile tražene povrate sredstava od partnera kao što su hoteli, prijevoznici i avioprijevoznici, a svojim kupcima, naravno, moraju vratiti sav novac. Upravo iz tog razloga vlasnici putničkih agencija traže produženje vrijednosti izdanih vouchera najmanje do kraja 2021. godine. Jamčevno osiguranje u slučaju proglašenja više sile, kao što je COVID-19, ne pokriva izdane vouchere jer je viša sila nastupila nakon ugovaranja police jamčevnog osiguranja. U slučaju stečaja pojedinih putničkih agencija putnici će izgubiti novac. Apeliramo na produženje roka trajanja vouchera, jer u protivnom će putnička agencija s malo novca kojim raspolaže teško odrediti kome će vratiti novac, a kome ne. Naime, produženje roka do 31. prosinca 2021. omogućilo bi stabiliziranje poslovanja, izvršenje traženih povrata novca ili ostvarenje putovanja. Glavni cilj ovakvog poteza je da ne dođe do najgore opcije, a to je stečaj stotina putničkih agencija”, piše u priopćenju UGP-a.









“Mi želimo pod hitno početi raditi! Spremni smo na to i to pokazujemo objavom svih putovanja koje smo već najavili za iduću godinu. Prema informacijama s kojima raspolažemo, naši putnici spremni su ući u kompromis za produženje svojih vouchera putovanja. Naime, putnici već gotovo godinu dana nisu putovali i vidimo njihovu veliku želju za putovanjima te odmorom. Potrebna nam je samo mala pomoć od Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva turizma i sporta kako bismo stali na noge te preživjeli ove negativne finacijske troškove. Također, na taj način dali bismo našim poslovnim partnerima mogućnost da uplaćene usluge iskoristimo s idućim putovanjima”, rekla je Gabrijela Koščica, koordinatorica Pododbora za putničke agencije UGP-a.

U UGP-u smaraju kako je važno još jednom istaknuti da vlasnici putničkih agencija i njihovi zaposlenici žele raditi, ali i podmirivati svoje troškove. “Nitko ne želi zatvarati svoja vrata, već im je potrebna pomoć da prebrode ovo teško razdoblje koje traje već deset mjeseci. Ponovno apeliramo da se pomogne sektoru putničkih agencija, povremenom prijevozu putnika i turističkim vodičima koji mnogo rade na promociji hrvatskih destinacija i koji su zaslužni za turističku popularnost Hrvatske”, piše u priopćenju UGP-a.