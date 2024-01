Zvijezdu Beverly Hillsa napala motociklistička banda, objavljen video

Američki glumac Ian Ziering (59), najpoznatiji po ulozi Steveja u seriji “Beverly Hills 90210“, napadnut je na Silvestrovo u Los Angelesu.

Glumca je napala motociklistička banda koja ga je okružila dok se nalazio u automobilu u kojemu je bila i njegova desetogodišnja kći Penna.

NEW: Actor Ian Ziering takes on multiple bikers by himself in Los Angeles in what appears to be a road rage incident.

Los Angeles is a mess as always.

After striking a couple of the bikers, Ziering started running as they ganged up on him.

The 59 year old actor eventually made… pic.twitter.com/DEt79RgT3H

