Zvijezda serije omiljene među Hrvatima bori se sa dijagnozom: ‘Imam psihološke ožiljke’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Kultna HBO-ova serija Igra prijestolja već od prve epizode osvojila je gledatelje diljem svijeta. Iz epizode u epizodu ostvarivala je rekordnu gledanost, a mnogima je jedan od omiljenih likova Jon Snow, kojeg utjelovljuje britanski glumac Kit Harington.

Pravim imenom Christopher Catesby Harington, ovaj glumac nedavno je gostovao u podcastu ‘The Hidden 20%’. Tamo je otkrio kako mu je prije četiri godine dijagnosticiran ADHD, poremećaj pažnje i hiperaktivnosti, što je mnoge vjerojatno nemalo iznenadilo.

37-godišnji Britanac priznao je kako je za dijagnozu saznao tijekom boravka u klinici za odvikavanje. Tamo je otišao nakon što se četiri godine pokušavao otrijezniti, a dodao je i kako su ga roditelji zbog njegovih loših raspoloženja nazivali ‘Princem tame’.

“Uspio sam stvoriti novi život”

“Shvatio sam da mi život ovisi o ovome. Srećom pa je bilo pravo mjesto u pravo vrijeme. Od tamo sam uspio stvoriti novi život”, izjavio je u podcastu, prenosi Daily Mail. Dodao je kako je u tinejdžerskoj dobi bio ‘umotan u hrpu neurozi’, te da mu se raspoloženje mijenjalo čim ih je postao svjestan.

“Kad se to dogodi, mogu… uništiti čitavu sobu. I malom dijelu mene se sviđa da imam takav učinak. Stoga sam morao biti svjestan da se to događa, te se maknuti iz situacije”, pojasnio je Harington. Istaknuo je i kako su situaciju pogoršavali prolaznici koji su ga tretirali kao Jona Snowa, za što kaže da je dovelo do psiholoških ožiljaka.









Podsjetimo, glumac je već šest godina u sretnom braku sa kolegicom iz Igre prijestolja, glumicom Rose Leslie. Ceremonija se odvila u škotskom gradu Aberdeenshireu, a supružnici zajedno imaju i dvoje djece – sina rođenog 2021. godine, te kćer rođenu prošle godine.