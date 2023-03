ZVIJEZDA PRVE EMISIJE: Nepokolebljiva Maja i Marko rasplakali publiku i gledatelje: ‘Ti si inspiracija u svakom pogledu!’

Sportašica Maja Drobnjaković prošle sezone bila je gošća u emisiji „Plesa sa zvijezdama“, a ove je sezone gledamo u paru s mentorom Markom Mrkićem. Sudjelovanjem u ovom showu želi pokazati ljudima da ništa nije nemoguće i da samo treba imati dovoljno hrabrosti, a s Markom je otplesala energičan tango.

“Gledam te tamo kako se penješ po stepenicama i dobro da mu vjeruješ. Ja mislim da ćeš ti biti jedna od onih u sezoni kojoj ću ja visiti za vratom jer imaš toliko toga dobrog”, komentirao je Igor.

"Tako si se hrabro prepustila partneru, bilo je prekrasno. Ti si inspiracija u svakom pogledu. Dobrodošla natrag i sigurna sam da ćemo te gledati još jako dugo", istaknula je Franka. "Baš se osjeća čarolija u zraku!", dodala je.





“Ja bih te molio da odeš u backstage i naučiš sve muške i ženske zvijezde kako se drži u tangu”, poručio je Ciboci. Osvojili su 29 bodova žirija. Igor je dao sedam, Larisa osam, Franka osam, a Ciboci šest bodova.

“Ova žena je čista inspiracija, a Marko je odličan mentor. Ovo je bilo top!”, “Ženo, naklon do poda”, Ova dama je zaista dokaz da se sve može kad se hoće, svaka čast, savršeno sve”, “Ma koliko su samo predivni, meni od tolike količine emocije i dragosti krenule suze”, “Divna, hrabra mlada žena, ti si rođena pobjednica”, poručuju gledatelji putem društvenih mreža.

Maja Drobnjaković je diplomirala je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, a 2017. je uslijed bolesti izgubila potkoljenicu no to ju nije spriječilo da se i dalje bavi sportom i živi aktivnim životom pa je tako nastavila trčati, planinariti i igrati paraodbojku kao članica Hrvatske ženske reprezentacije.Redovito sudjeluje na humanitarnim utrkama koje joj pružaju posebno zadovoljstvo, a posebno ističe pretrčanih 10 km 2019. godine na humanitarnoj utrci Wings for life u Zadru. Majka je dječaka Liama kojeg također usmjerava u ljepotu svijeta sporta. Njen plesni partner u showu, Mark Mrkić, u prvoj emisiji je istaknuo da mu je Maja već promijenila život.