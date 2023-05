ZVIJEZDA ‘MASKED SINGERA’ IZVAN SEBE! Čeka prvo dijete sa suprugom: ‘Zna li itko kako promijeniti pelenu?’

Autor: Dnevno.hr/ F.P.

Popularni reality show ‘The Masked Singer’ jedan je od najgledanijih internacionalnih programa, a njegova britanska inačica s emitiranjem je započela 2020. godine. Javnosti se zbog entuzijazma i javnog nastupa svidio voditelj showa, Joel Dommett, čiji pratitelji su nedavno na Instagramu svjedočili dirljivoj objavi.

Na fotografiji koju je objavila Dommettova supruga, Hannah Cooper, možemo vidjeti slike para iz “photobootha” – a na nekoliko njih Joel sa iznenađenim i oduševljenim izrazom lica pokazuje na supruzin značajno zaobljen trbuh. Naime, par je na ovaj simpatičan način svijetu objavio da čekaju svoje prvo dijete.

“Zna li itko kako promijeniti pelenu? Jer Joel se “uneredio”,” stoji u šaljivoj objavi. U komentarima se našao priličan broj drugih poznatih javnih ličnosti koje su jasno izrazile svoju sreću radi objave. “Ovo su nevjerojatne vijesti”, “Čekaju vas zabavna vremena”, “Biti ćete fantastični roditelji”, samo su neki od komentara.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hannah Cooper-Dommett (@hannah_cooper_)

Punim imenom Joel Patrick Dommett, ovaj 37-godišnji britanski glumac i voditelj domaćin je showa ‘The Masked Singer’ od početka emitiranja. Svoju 31-godišnju suprugu upoznao je 2016. godine, kada mu je ona (navodno pod utjecajem alkohola) poslala poruku na Instagramu. U braku su četiri godine, a bajkovito vjenčanje održalo se na grčkom otoku Mykonos.

Joel je jednom prilikom izjavio kako svoju karijeru duguje upravo supruzi, te kaže kako ga je ona spriječila da postane loša osoba. Koliko ju cijeni otkriva i činjenica da joj se uvijek obrati za savjet oko toga koji posao odbiti ili prihvatiti. “Upoznao sam je u savršenom trenutku. Da se to nije dogodilo, vjerojatno ne bih bio tu gdje jesam,” iskren je Joel.

Supruga Hannah kao model surađivala je s nekolicinom poznatih brendova (npr. M&S, MissGuided). Trenutno skupa sa Joelom vodi podcast naslovljen ‘Never Have I Ever‘ u kojem svaki tjedan primaju prijedloge slušatelja o novim, zanimljivim izazovima.