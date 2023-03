ZVIJEZDA ‘LUDIH SEDAMDESETIH’ NA SUDU POD STRAVIČNIM OPTUŽBAMA: ‘Kad sam se probudila osjetila sam da me cijelo tijelo boli’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Zvijezda serije ‘Lude sedamdesete’, Danny Masterson, dospio je na naslovnice 2017. kada je prvi put optužen za seksualni napad. Četiri žene tvrdile su u ožujku 2017. da ih je Danny seksualno zlostavljao početkom 2000-ih, a peta žena javila se u prosincu 2017. , tvrdeći da ju je, dok je hodala s glumcem, “opetovano silovao”.

Tri od pet navodnih žrtava bile su članovi Scijentološke crkve, čiji je Masterson član od djetinjstva. Druge dvije tužiteljice, Chrissie Carnell Bixler i Bobette Riales , prije su hodale sa zvijezdom.

Okružna tužiteljica Los Angelesa Jackie Lacey u lipnju 2020. je navela kako bi se Masterson mogao suočiti s do 45 godina do doživotne robije u državnom zatvoru ako bude osuđen.





Suđenje glumcu je počelo 18. kolovoza prošle godine, tjedan nakon izbora porote. Naime, u medijima se šuškalo da je Scijentološka crkva utjecala na pristrasnost članova porote, zbog čega je sud naložio ponavljanje postupka.

Na novom suđenju, koje će biti održano 11. travnja glumac se ponovno planira izjasniti nevinim, a ranije je izjavio kako se vjeruje da će nakon suđenja očistiti svoje ime od teških optužbi, koje su utjecale i na njegove poslovne angažmane.

Mediji su došli do saznanja da Dannyjeve žrtve u početku nisu bile psihički spremne otići na policiju zbog pritiska scijentologa, a navodi se da je jedna tužiteljica dobivala određene instrukcije kako treba pristupiti ovom slučaju. Konkretno, tvrdi se da je njoj bilo zabranjeno koristiti termin “silovanje”, kao i da je jedan svjedok bio ucijenjen na način da mu je ponuđen ugovor kojim bio za šutnju dobio 400.000 dolara, a ukoliko ne pristane bit će trajno isključen iz scijentološke crkve i zajednice.

Jedna tužiteljica tvrdi da je scijentološki odvjetnik ušao u njenu kuću i zaprijetio joj ako bude iznosila kompromitirajuće stvari o Mastersonu u sudnici, da će trajno biti izbačena iz njihove “vjere”.

Scijentološka crkva negira sve tvrdnje u umiješanost u ovaj slučaj te navodi kako je njihova politika pridržavanje svih zakona zemlje, što uključuje i prijavljivanje zločina.

Mastersonov odvjetnik šokantne optužbe za brutalno iživljavanje pravda riječima da je glumac samo bio loš ljubavnik, što je još više šokiralo javnost.









Kako se navodi u optužbama, glumac je navodno jednom prilikom probudio svoju bivšu djevojku i pokušao na silu imati seksualne odnose s njom. “Rekla sam mu da ne želim imati odnose, ali on nije htio prestati. Bio je strašno uporan.Vrištala sam na njega da siđe s mene”.

Dodaje i to da se u jednom trenutku našla kao zarobljena u kandžama čudovišta. Kada mu se počela opirati, glumac joj je pljunuo u lice i nazvao ju ‘bijelim smećem’. Kristina dodaje da je bio izuzetno seksualno agresivan kad njegovi divlji porivi ne bi bili zadovoljeni. “Sjećam se da sam se vratila iz Pariza i bila sam jako umorna. Međutim, on je htio tu večer seks. Moje odbijanje je na kraju rezultiralo tučom. Vrijeđao me, ponižavao i nazivao debelom. Na kraju bih ipak popustila”, rekla je i dodala kako je u scijentologiju ušla na njegov nagovor.

Bivša glumčeva djevojka navodi i kako se jednu večer probudila u bolovima i s krvarenjem. “Kada sam se probudila, osjetila sam da me cijelo tijelo boli, u donjem dijelu tijela sve je bilo crveno. Nije bilo normalno. Dolje mi je popucalo i krvarila sam. Nisam mogla ni sjediti, boljelo bi me kad bih išla u toalet, da bih na kraju saznala da je Masterson imao odnose sa mnom dok sam spavala”!









Jedna žena tvrdi da se Masterson toliko fizički iživljavao nad njom da se u jednom trenutku osjećala kao “krpena lutka”, a poslije odnosa se ispovraćala. “U jednom trenutku me onako onesviještenu i prljavu od povraćanja odnio u sobu, a kada sam ga osjetila u sebi počela sam se opirati, ali bilo je kasno”.