Zvijezda Kumova o borbi s teškom bolešću: ‘Malignu tvorevina otkrili su tek na porodu’

Autor: B.G.

Kazališna glumica, strastvena plesačica i majka trojice sinova Daria Lorenci Flatz u novoj epizodi poznatog podcasta “Mame kod Lane“ voditeljice Lane Gojak Bajt ispričala je svoju životnu priču te otkrila svoje trikove kojima se služi kada je odgoj trojice sinova u pitanju.

Daria, koja je veći dio djetinjstva provela u svom rodnom Sarajevu, period djetinjstva opisuje vrlo nostalgično i sjetno prema nekadašnji vremenima koja su bila izrazito drugačija naspram danas. Iako je to bio i period kada se odvijao rat i kada su se društva raspadala i u manjim državama gradio se život i uspomene od nule, Daria svoje djetinjstvo pamti kao specifično i idilično.

Daria se osvrnula i na same početke veze i braka sa suprugom Emilom s kojim ima trojicu sinova: “S Emilom sam odmah znala da je to ljubav do kraja života, a već u trećem mjesecu naše veze prvi puta sam ostala trudna“, ispričala je Daria, koja se prisjetila vijesti kada je saznala da čeka blizance: “Vijest da sam trudna sam prvo ispričala Emilu, koji je pogodio i prije nego li sam stigla reći da nosim blizance. Zatim sam nazvala svoju najbolju prijateljicu Natašu Dangubić koja mi je samo rekla – Nazvat ću te za 5 minuta. Tu sam shvatila da je znala što me čeka. Nakon 5 minuta ponovno me nazvala i s velikim veseljem mi čestitala, ali prvo njeno pitanje je bilo – Jesi li spremna na to? Moj odgovor je bio da jesam i zaista je tako i dan danas. Sve se vrlo brzo posložilo”.

Nalaz pokazao zloćudnu cistu

Daria je pojasnila i kako je prvi porod s blizancima bio dosta dramatičan, spletom okolnosti doktori su pogriješili i spol i težinu blizanaca te je Daria završila na hitnom carskom porodu, jer je djetetu otkazivala posteljica i nije dobivao hranu, a doktori su pogriješili i samu težinu djeteta koji je težio 1,300 grama, a ne 2 kilograma koliko su oni zabunom izmjerili. No, iako je tek na porodu saznala da zapravo nosi dva sina, do tada su joj doktori govorili da će imati sina i kćerku, naposljetku je sve dobro ispalo. Dobro je biti opušten, ali je zaista vrlo bitno tko vam vodi trudnoću”, napomenula je Daria.

U emotivnom i poučnom razgovoru Daria je otkrila i svoje najveće strahove, a to je razdvajanje od svoje djece. Daria je podijelila i svoju priču o borbi sa bolešću u isto vrijeme kada je po drugi puta trebala na porod.

“Sama odlazim na kontrolne preglede svakih šest mjeseci, pogotovo otkako sam imala karcinom jajnika, što sam javnosti nedavno otkrila. Bilo je to prije sedam godina kada sam ga operirala. Otkriven je na vrijeme, a maligna cista otkrivena mi je na porodu trećeg djeteta. Kako je bio carski rez, cista je uklonjena, a nalaz je pokazao da je zloćudna. Imala sam još jednu operaciju dva mjeseca poslije i dobro sam prošla”.