Zvijezda kultne serije progovorila o jezivoj situaciji sa snimanja: Morala sam pozvati tatu

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Hilarie Burton, poznata po ulozi Peyton Sawyer u kultnoj seriji One Tree Hill, prisjetila se jedne situacije sa seta koju nikada neće zaboraviti.

U podcastu ‘Drama Queens’, koju vodi s kolegicama iz serije Sophiom Bush i Bethany Joy Lenz, Hilarie je otkrila da je njihov bivši šef napravio epizodni lik samo kako bi je mogao zagrliti.

Pozvala je tatu na set

Hilarie nije otkrila o kojem šefu je riječ, no napominje da se taj dan na setu osjećala sigurnom samo zato jer je njezina obitelj bila prisutna.

“S njim nisam razgovarala u stvarnom životu pa si je napisao ulogu u epizodi koja je zahtijevala da ga zagrlim. Dobila sam scenarij i pomislila sam: ‘U redu, to je jedan dan posla, to je samo jedan dan posla’. Uz to, Gregory Prange, tata mog tadašnjeg dečka, režirao je i moj je brat bio na setu”, rekla je.









Dodaje, taj dan na set je pozvala i svog oca.









“Moj je tata čitav dan sjedio iza monitora, što je bilo pomalo čudno, zar ne? Zato što tamo nije bio u prijateljskoj ulozi. Dolazila sam k njemu između snimanja svake scene zato što sam znala da me šef ne može dirati dok stojim kraj tate i da me ne može odvući sa strane”, rekla je glumica.

Glumice redatelja optužile za spolno zlostavljanje

Iako nije spomenula ime i prezime šefa od kojeg je strahovala, indikativno je da su se nanizale optužbe za spolno zlostavljanje na račun Marka Schwahna, redatelja serije.

On se One Tree Hillu pojavio kao lik Max, vlasnik trgovine pločama.

Hilarie, Bush i Joy Lenz neke su od glumica koje su ga optužile za zlostavljanje, a isto je učinilo još 25 žena iz njegove serije The Royals.

Schwahn je nakon ovih optužbi otpušten sa seta, a Hilarie i druge žene su izjave da je njegovo ponašanje bilo toliko ekstremno da su morale potražiti pomoć zbog PTSP-a. Mark Schwahn se nikad nije javno oglasio o ovim optužbama.