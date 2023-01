ZVIJEZDA 90-IH ZAVRŠILA NA ULICI: Pred Božić s dvoje djece i suprugom izbačena iz kuće

Autor: Dnevno.hr

Pjevačica Hannah Spearritt proslavila se devedesetih godina kao članica planetarno popularne grupe S Club 7, poznate po hitovima ‘Never Had a Dream Come True’, ‘Reach’ i ‘Bring It All Back’. Bend je vrtio milijune, no od svega toga njoj nije ostalo ništa.

U razgovoru za The Sun otkrila je kako je pred Božić s partnerom Adamom Thomasom i njihovih dvoje djece završila na ulici jer je kuća u kojoj su u Londonu živjeli kao podstanari iznenada prodana.

“Ljudi misle da smo milijunaši, ali to nije istina”, istaknula je.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hannah Spearritt (@hannahspearritt)

Nakon što su završili na ulici, utočište su pronašli u uredu njene prijateljice jer si nisu mogli priuštiti plaćanje najma u glavnom gradu Velike Britanije.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hannah Spearritt (@hannahspearritt)









“To je bilo jako stresno. Našem najmodavcu hitno je trebao novac pa je brzo prodao imanje i morali smo se iseliti u roku od dva dana. Nismo imali vremena da nađemo drugi dom. Imali smo sreću što smo svoje stvari mogli skladištiti u neotvorenom kafiću, no mi nismo imali kamo otići”, ispričala je.