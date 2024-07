Zvali je kraljicom skandala: Kći poznatog Srbina ‘pala’ na poznatog hrvatskog glumca

Glumica Dina Prelević, kći čuvenog rokera, pisca i scenarista Dušana Prelevića, krenula je stazama svoga oca i stupila u javni svijet. Postigla je slavu kao glumica i balerina, predviđali su joj sjajnu karijeru, no zatim se povukla sa scene i počela sve više iznenađivati svojim ponašanjem.

Naime, i dalje objavljuje vrlo provokativne fotografije na kojima je naga i odbija se dati ukalupiti, živi život isključivo prema svojim pravilima. Njezin otac, slavni Prele, prkosio je životu, otvoreno govorio o svemu i posjedovao je nevjerojatan talent. Istaknuo se kao izvanredan glazbenik, potom je napisao scenarij za kultni film “Poslednji krug u Monci”, te objavio tri knjige pripovijetki.

“Mene ne mora voljeti nitko, ali me cijene oni koji se bave muzikom. I tko god da me privatno ne simpatizira, mi kad se pogledamo, znamo tko smo. Cijene me bar iz nemoći, jer misle da su strahoviti u ovoj sredini. I onda se pojavim ja i oni kao miševi, kako kaže Džej, odu u neku rupu. I ako je neka satisfakcija, ostat će tako dok sam živ. Mogu pjevati dok ja ne uđem na vrata”, samouvjereno je pričao legendarni roker.

Dina je bila u vezi s Franom Lasićem

Iza sebe je ostavio dvije nasljednice, Dinu i Milicu, koje vode popuno različite živote. Milica živi daleko od očiju javnosti i trudi se da svoju intimu sačuva samo za sebe. Vodi Instagram stanicu posvećenu ocu, trudeći da oživi sve njegove uspomene. Sa druge strane, Dina ima vrlo autentičan karakter, tijekom 2000-ih imala je mnogo angažmana u svijetu glume, a njene uloge u filmovima “Virtuelna stvarnost”, “Država mrtvih” bile su veoma zapažene.

Završila je baletsku školu “Lujo Davičo”, a potom je diplomirala na Akademiji dramskih umjetnosti, bila je u klasi s Gordanom Kičićem i Ljubinkom Klarić. U svojim dvadesetim godinama, Dina je bila u vezi s Franom Lasićem, jednim od najvećih domaćih zavodnika. Veza im je trajala nekoliko godina, a dok su mnogi predviđali brak, njih dvoje su iznenada prekinuli.

Pričalo se da je imala velikih problema s ovisnosti od narkotika, ali i da je pobijedila u borbi sa opijatima. Već dugo ne radi na novim projektima u svijetu glume, ali je na njenom profilu na društvenoj mreži Linkedin istaknula da se trenutno bavi marketingom i PR-om. A najviše uživa, definitivno, u ulozi mame.