‘ZVALA SAM GA JUTROS…’ Ivana Paradžiković u šoku zbog smrti Mislava Bage, Elizabeta Gojan otkrila: ‘Bio je krsni kum mom sinu’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Od poznatog novinara Mislava Bage, koji je iznenada preminuo u 49. godini života, na društvenim se mrežama opraštaju brojni kolege i prijatelji.

“Mnoge si prekidao u bespotrebnim izlaganjima, a sada si sve nas ostavio bez teksta u šoku i tuzi jer izgubili smo jedinstvenog kolegu, prijatelja i neiskvarenu dušu. Počivaj u miru, dragi Bago”, napisala je na Instagramu bivša kolegica s HRT-a Mirna Zidarić.



“Zvala sam ga jutros da mi kaže da je to grozna izmišljotina. Zvala i zvala… Pisala poruke… I onda sam dobila potvrdu da je stvarnost, a ne neki ružan san iz kojeg ću se probuditi…”, rekla je novinarka Ivana Paradžiković za Slobodnu Dalmaciju.

“Mislav je bio jedan od rijetkih koji je bio tu za mene kad mi je bilo teško. Nazvao me da mi kaže da je tu ako ga trebam… Ohrabrio me da se ne bojim… Da će sve biti okej”, prisjetila se svog kolege.

“Brinuo se za djecu u redakciji, studente koji bi preplašeni bili bačeni u žrvanj. Nikad se nije uzvisivao, uvijek je za sve bio dostupan. Kolega, prijatelj. Nikada o drugima nije ružno pričao, čak korio druge koji su to radili… To nije lijepo, rekao bi… Pa to su naše kolege. Kakva neizreciva tuga”, zaključila je Paradžiković.









“Bio je krsni kum jednom od mojih blizanaca, i zapravo ću ga pamtiti takvog – kao vjetar ulijeće i brine se o njima dok su bili djeca, kad sam ja na službenom putu…. Divlji vjetar, da, to je bio Bago”, rekla je za Slobodnu Dalmaciju novinarka Elizabeta Gojan.

“Jako sam te zavoljela i hvala ti za nekoliko kratkih, ali jako jako poučnih razgovora. Divila sam se tvom novinarskom talentu, tvojoj hrabrosti i odlučnosti da se čuje istina. Spavaj mirno genijalče prepametni”, napisala je na Instagramu bivša manekenka Iva Radić.