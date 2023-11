Zuzana iz Života na vagi donijela tešku odluku: ‘Ostavi nešto što voliš za sutra’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Popularni show Život na vagi redovno privlači velik broj gledatelja. U šestoj sezoni publika je imala priliku svjedočiti nevjerojatnoj transformaciji Zuzane Filipaš, kojoj je show promijenio život.

U show je ušla sa 142,7 kilograma, a po izlasku iz showa vaga je pokazivala 103,4 kilograma. No njena borba sa kilogramima nije stala sa kamerama, kao što pokazuje i njen Instagram, gdje se sada pohvalila još jednom promjenom.





“Počinjem od početka”

“Ponekad treba napraviti odluku koja nije lagana i ostaviti nešto što voliš, za bolje sutra. Tako ja zamijenila posao za novi, a počinjem od početka. Hvala što su mi pružili priliku raditi u tako uspješnoj firmi,” napisala je Zuzana, otkrivši kako od sada ima novi posao.

Podsjetimo, Zuzana je u showu pokazala napredak kakav mnogima ne uspije. Na društvenim mrežama se redovito hvali svojim napornim radom i treninzima, koje je nastavila i iza kamera.

Promijenila je prehranu

A osim radom na fizičkom izgledu, može se pohvaliti i na uravnoteženoj prehrani. Naime, često objavljuje fotografije ili videozapise svojih brojnih zdravih obroka, od kojih je većina bazirana na povrću.









Zuzanu je inače ljubav dovela iz Češke u Hrvatsku. Njen prvi suprug bio je iz Štrmca te su zajedno dobili dvoje djece, no karakterne razlike na kraju su dovele do razvoda. Uskoro nakon toga upoznala je drugog supruga, s kojim je pronašla sreću.

“Kada je Bog vidio da više ne mogu, poslao mi je sadašnjeg supruga Vitomira Filipaša i to mi je dalo nadu. On me volio i voli takvu kakva sam bila i kakva jesam,” zahvalna je Zuzana, koja danas živi punim plućima.