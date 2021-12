ZUHRA ‘ISTOPIO’ 17 KILOGRAMA! Poznati komičar otkrio koje je namirnice izbacio nakon što je shvatio da je u ‘tuljan fazi’

Autor: Š. P.

Komičar Zlatan Zuhrić Zuhra zimu dočekuje s čak 17 kilograma manje – u intervjuu za Gloriju priznao je da izbjegava sol, šećer, brašno, gazirane napitke i ledeni čaj. Čokolade se, kaže, nije u potpunosti ostavio, ali ju je smanjio na samo ‘dvije kockice’.

“Kako je stigla korona, tako sam se i ja ulijenio, a kako nije bilo posla za nas glumce vrijeme sam uglavnom provodio uz Netflix na kauču. I tako je došlo do moje tuljan faze”, rekao je Zuhra.

Rutinski pregled kod liječnika te povratak na pozornicu doveli su do promjena u stilu života. “U to sam vrijeme počeo i raditi, a za novu ulogu morao sam promijeniti frizuru, ali i stas. Kako sam počeo raditi od jutra do mraka, sve je došlo nekako prirodno. Ništa si ne uskraćujem”, rekao je 59-godišnji glumac.

