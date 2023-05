‘ZUBI MU DOSLOVNO TRUNU!’ Fanovi zgroženi nakon što su vidjeli zube Johnnyja Deppa: ‘Imam hrpu karijesa, ali ja to volim’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Glumac Johnny Depp bio je zvijezda filmskog festivala u Cannesu zbog premijernog prikazivanja njegovog povratničkog filma ‘Jeanne du Barry’. Međutim, pažnju korisnika na društvenim mrežama privukle su fotografije na kojima se vide njegovi žuti zubi.

Poznati glumac uglavnom pozirao pred fotografima ozbiljan i bez osmijeha na licu, ali oni su ga ipak uspjeli snimiti u nekoliko trenutaka kada je pokazao zube.

Fanovi se ne mogu načuditi fotografijama koje su vidjeli i mnogi se pitaju ide li zvijezda uopće kod zubara.





Johnny Depp’s teeth are literally ROTTING pic.twitter.com/GrbRqOUI4M — chateau bunny ❄️ (@cocainecross) May 17, 2023

Dok su fanovi diljem svijeta pokušavaju otkriti razlog njegovih žutih zubi, isplivao je intervju u kojemu Depp ponosno govorio o svojim dugogodišnjim problemom sa zubima.

“Imam hrpu karijesa. Prije osam godina sam čisti zubni kanal koji nije nedovršen. Ostao je pokvareni mali komad”, rekao je tada za časopis Premiere.

"Ali ja to volim. To je kao kad bi Indijanci nesavršenosti ukrašavali perlama. Ponosan sam na njih. izluđuje me kad vidim ljude sa savršenim zubima. Radije bih progutao krpelja nego imao savršene zube!"









Podsjećamo, zvijezdi ‘Pirati s Kariba’ prošle godine pobijedio na suđenju za klevetu protiv bivše supruge Amber Heard tijekom kojeg se javnost zgražala žestokim optužbama za obiteljsko nasilje.

Depp se u utorak pojavio se na crvenom tepihu u Cannesu, kako bi predstavio svoj najnoviji film o monarhu iz 18. stoljeća koji se zaljubio u prostitutku. Glumac je nakon prikazivanja filma dobio sedmominutni aplauz od publike.









Nakon premijere svog prvog filma u tri godine, Depp je rekao da nema više potrebe za Hollywoodom, prenosi AP.

”Jesam li se osjetio bojkotiranim od strane Hollywooda? Morali biste nemati puls da ne osjetite to. Kada vas zamole da odustanete od filma koji radite zbog nečega što lebdi u zraku, da, osjećate se bojkotirano”, rekao je holivudski glumac.