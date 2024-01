Zsa Zsa odgovorila na kritike nakon odustajanja od Dore: ‘Pjesma svima ide na jetra’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Mlada pjevačica Jelena Žnidarić, većini poznatija kao Zsa Zsa, ovih dana izazvala je pravu pomutnju u medijima. Nakon što je njena pjesma ‘Probudi usne moje’ izabrana za ovogodišnju Doru, pjevačica je razočarala fanove objavom da odustaje.

Kako je tada kratko rekla, do odustajanja je došlo iz osobnih razloga koje nije htjela elaborirati. Kako to obično i biva, njena odluka dovela je do nekolicine negativnih komentara od kojih su neki govorili da je ‘lijena’. Zsa Zsa se stoga odlučila ponovno obračunati s njima, i to uz pomoć čega drugog negoli društvenih mreža.

“Praktički 200 puta otpjevam pjesmu”

“Samo sam ja Billie na steroidima očito jer napravim po 200-250 tejkova. Što znači da praktički 200 puta otpjevam pjesmu i onda od tog biram lijepe dionice. I to vam onda ovako izgleda… satima”, pojasnila je pjevačica uz snimku na kojoj pjeva stih iz ‘Tihe noći’.

“Svi koji uvijek govore “Joooj da bar živim s tobom da mi pjevaš”… NE ŽELIŠ. Evo, jer to ovako zvuči. I pjesma svima ide na jetra prije nego izađe, osim meni valjda”, u šali je nastavila Zsa Zsa. Zatim je pojasnila svoj stil pjevanja u objavljenoj snimci.

“Ovo pokušavam pjevati kao “punim” glasom iako ja to ne prakticiram ni ne znam kako je pravilno jer je meni uvijek fokus na “falsetima”, tako da svi znalci zanemarite ovu grlenu tehniku… Meni je na prvom mjestu emocija. Ali nemojte ovo raditi kod kuće”, Zaključila je.









Podsjetimo, Zsa Zsa je svoju odluku da odustaje obznanila nedugo nakon što je izašao službeni popis za ovogodišnju Doru. Kako navode pravila, prazno mjesto upotpunjuje prvi izvođač sa rezervnog popisa, što je u ovom slučaju Baby Lasagna sa pjesmom ‘Rim Tim Tagi Dim’.