ZRINKA CVITEŠIĆ PUCA OD SREĆE: Čestitke pristižu sa svih strana, ovo je divna vijest!

Autor: T.Š.

Jedna od najuspješnijih hrvatskih glumica van granica Lijepe naše, 42-godišnja Zrinka Cvitešić, godinama živi i radi u Londonu, gdje je uspješno nastavila graditi karijeru.

Da je glumičin talent prepoznat i u svijetu svjedoče mnoge uloge i nagrade u kojima se istaknula, a sad se pohvalila i lijepom vijesti – još jednom potvrdom njenog rada.

Naime, na Instagram profilu je podijelila vijest da je film Josepha Piersona, u kojem uz Zrinku Cvitešić i Jasnu Žalicu glumi i Rade Šerbedžija, osvojio prestižnu nagradu za kratki igrani film na Gold Movie Awardsu.

Riječ je o filmu pod nazivom ˝What’s This Country Called Now?˝, istinitoj priči o opsadi Sarajeva ispričanoj kroz viđenje Aide Čerkez, koju je odglumila Zrinka Cvitešić, a koja je sa sinom i majkom živjela u Sarajevu tijekom cijele opsade, radeći kao ratna izvjestiteljica za Associated Press. ˝Ups, opet smo to učinili˝, kratko se pohvalila glumica ispod objave o dobivenoj nagradi.









“Ti si draga vanserijska, čestitam”, “Jedna i jedina Zrinka”, “Bravo, baš sam ponosan”, samo su neke od čestitki upućenih glumici ispod objave koja je samo još jednom potvrdila glumački talent ove rođene Karlovčanke.