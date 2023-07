Zorica Kondža jedina pjevala na Splitskom festivalu i Melodijama: ‘Žao mi je što se upetljala politika’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Jučer se na splitskim Prokurativama održala večer posvećena talentiranom splitskom skladatelju Nenadu Viloviću, koja nosi naziv “Ništa kontra Splita”, po jednom od najvećih hitova koje je skladao. Premda se u njegovom glazbenom opusu nalaze još brojni evergreeni s festivalskih pozornica, koje su jučer izveli brojni izvođači.

Jedna od njih je bila i Zorica Kondža prije čak 39 godina na Prokurativama izvela pjesmu ‘Nakon dugih milja‘.

Priznala je kako je tijekom dugogodišnje karijere ovu pjesmu nije puno izvodila, a sada ju je odlučila opet vratiti u život u ponešto drugačijem aranžmanu.





Inače, Zorica je jedina koju smo u tjedan dana imali prilike vidjeti i na nedavnim Melodijama Jadrana i sada na Splitskom festivalu. Sada je otkrila zašto se povukla iz natjecateljskih večeri i prokomentirala oba festivala.

”Ja sam se sa Splitskog festivala odavno povukla iz natjecateljskih večeri, potiho, ima od toga devet godina, ali niste tada puno pisali o tome. Nije se zapravo ni primijetilo, jer ima puno mojih kolega koji se opraštaju svake godine od festivala. Dobila sam dosta nagrada u životu i odlučila sam da je vrijeme da se povučem, neka ih sada malo dobivaju mlađi”, izjavila je pjevačica za Slobodnu Dalmaciju i nadodala:

”Melodije Jadrana nisu natjecateljske, svidio mi se koncept prezentacije mog novog dueta sa Jacquesom za kojeg smo dobili uistinu izvrsne komentare. Učinilo mi se zgodnim za prezentiranje nove pjesme, kao i mojim drugim kolegama, mislim šta će sad nagrada Nini Badrić, Graši…”

”Žao mi je što su se ove peripetije oko dva festivala odrazile na glazbu i naš posao, mislim da to ima više veze s politikom, nego time da Tomo Mrduljaš nije dobro radio svoj posao, što neki misle. On je to profesionalno radio, ali Grad je očito htio promijene, međutim mislim da za neke stvari ipak trebate imati određeno iskustvo, kao kad tražite novi posao, složit ćete sa mnom”, ističe Zorica.

Podsjetimo, ove godine Zorica će pauzirati nastup u Veloj Luci povodom pete godišnjice smrti velikog Olivera Dragojevića. Čeka je izbacivanje trećeg singla, ljetni nastupi i koncert u zagrebačkom Lisinskom.