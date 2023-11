Zoran Šprajc izveo neobičan skeč u Zagrebu, nasred ceste pio pivo: ‘Šefe, fali ti još samo…’

Autor: I.D.

Voditelj i urednik emisije “Stanje nacije” Zoran Šprajc (55) sjeo je usred Preradovićeve ulice u središtu Zagreba, pijući pivo i koristeći žutu stolicu kao stol za još jedno pivo, kako bi iskazao svoju potporu pješačkim zonama koje su nedavno postale predmet mnogih rasprava u Zagrebu.

‘Živio svaki metar pješačke zone’

“Preradovićeva je moja omiljena ulica za dobro pivo po lijepom vremenu, a od nedavno eto dobrom pivu i lijepom vremenu može se nazdraviti i nasred ulice. Živio svaki metar pješačke zone, od Zagreba do Daruvara i šire!”, referirao se Šprajc na to kako je dio Preradovićeve od raskrižja s Masarykovom i Teslinom do Berislavićeve ulice postao pješačka zona.





Voditeljica Nikolina Pišek javila se Šprajcu u komentarima nezadovoljna prometnim gužvama. „Lajk tebi, ali ne i prometnim čepovima. Treba nalaziti rješenja, a ne kreirati nove probleme…“, napisala je dok su je neki pratitelji podržavali, neki su pak bili fokusirani samo na Šprajcovo piće u ruci. Šprajc tvrdnjom o gorućoj temi izazvao zgražanje: Brojni Hrvati mu odbrusili





„Šefe, fali ti još samo pelin“, glasio je jedan od komentara.

Podsjetimo, uz pješačku zonu u dijelu Preradovićeve ulice, u rujnu je također uspostavljena pješačka zona na dijelu Masarykove ulice, od Gundulićeve do Tesline. Međutim, neki se ljudi ne slažu s tim jer je preusmjeravanje prometa uzrokovalo prometne gužve.