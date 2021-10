VRANE NAPADAJU? MUČNA INTERVENCIJA NA JARUNU: U dvorište im pali mladi labudovi, jedan uginuo. Trebaju li se građani zabrinuti?

Autor: Tea Šojat

Na stranicama azila Dumovec objavljena je uznemirujuća i tužna vijest o mučnom spašavanju labudova iz dvorišta kuće na Jarunu. Jedna od onih intervencija, kako navode iz azila, na koje odlaze s knedlom u grlu.

“S Jaruna smo dobili dojavu da su ljudima u dvorište pala dva mlada ranjena labuda. Jedan se nije micao. Navodno su labudove napale vrane. Nažalost, kad smo došli, jednom smo samo mogli konstatirati uginuće. Drugog vozimo u oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta grada Zagreba. Hoće li preživjeti, teško je prognozirati. Ima krvav kljun i djeluje iscrpljeno”, naveli su iz azila Dumovec.

Sa Damirom Skokom, ravnateljem Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba u čijem je sastavu Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba u Dumovcu, provjerili smo u kakvom je stanju ozlijeđeni labud i jesu li se sumnje o napadu vrana pokazale točnima, te ima li mjesta za zabrinutost od strane građana.

“Mladi labud kojeg je terenska ekipa Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba preuzela u jednom dvorištu na Jarunu, u dobrom je stanju. Smješten je u oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta grada Zagreba. Kolege veterinari su ga temeljito pregledali. Labud ima nekoliko malih površinskih ozljeda. Jednu ozljedicu ima iznad oka i nekoliko sličnih na krlima. Većih vanjskih ozljeda labud nema”, pojašnjava Skok.

Znate li što im se dogodilo i od čega je uginuo jedan labud? U objavi azila je iznesena sumnja da se radi o napadu vrana. Je li moguće da vrane napadaju labudove i zašto?

Ne možemo utvrditi što se labudovima točno dogodilo. Građani su nam rekli da su labudove napale vrane, no to nam je prvi glas o takvom slučaju, pa ne možemo biti posve sigurni u to. Riječ je o mladim labudovima koji su tek počeli letjeti. Dakle, neiskusni su u letenju.

Nema razloga za zabrinutost građana. U kakvom su točno kontaktu labudovi bili s vranama, ostaje nam nepoznanica. Građane molimo da ne uznemiravuju mlade labudove.

Što napraviti u slučaju da uočimo ovakve napade, odnosno ranjene labudove?

Građanima koji uoče ozlijeđenog mladog labuda, savjetujemo da nazovu Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba. Terenska ekipa Skloništa u Dumovcu ima veliko iskustvo u spašavanju labudova, a kolege iz oporavilišta Zoološkog vrta u njihovu liječenju i oporavku.

Kako je pojasnio ravnatelj Skok, razloga za zabrinutost nema, a ono što je najbitnije jest da je mladi labud u dobrom stanju, te da će, ako je suditi po njegovom trenutnom stanju, jednog dana zasigurno biti pušten nazad u prirodu zahvaljujući građanima, terenskoj ekipi azila Dumovec i djelatnicima oporavilišta za divlje životinje Zoološkog vrta grada Zagreba.