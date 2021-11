PRESRETNA NIKA FLEISS PODIJELILA SNIMKU S ULTRAZVUKA: ‘Hvala svima na čestitkama! Novi život se rađa’

Bivša hrvatska skijašica Nika Fleiss nakon kraha na lokalnim izborima se vratila poslu kojeg je pokrenula prije nego li se odlučila kandidirati za gradonačelnicu Samobora – brizi za kućne ljubimce.

Naime, Nika je nakon skijaške karijere završila tečaj šišanja pasa te otvorila trgovinu i salon za kućne ljubimce. Upravo je svoju uspješnu karijeru usporedila s poslom kojeg voli jednako strastveno kao i skijanje.

“Ovaj trenutak bi bio sličan onom kada sam skijala na svojim prvim Olimpijskim igrama. Trenuci sreće, ponosa i zahvalnosti. Od ulaska u ovu divnu profesiju rekla sam si da želim biti dobra u šišanju pudli i bichona, općenito kovrčavih pasa i evo mislim da sam na dobrom putu da kroz koju godinu to i postanem.

Hvala @ankahana na strpljenju, vremenu i mentorstvu te što si mi dozvolila da se učim na Svjetskoj prvakinji. Srce je puno”, napisala je prije nekoliko dana.

No, to nije jedina lijepa vijest koju je Nika podijelila sa svojim pratiteljima. Naime, njena Jack Russel terierica Hawaiij Harleen Bina uskoro će na svijet donijeti štence, a to je otkrila fotografijom s ultrazvuka.

“Novi život se rađa, tj. životi”, napisala je u objavi, a kasnije se na društvenj mreži zahvalila svima na brojnim čestitkama. “Hvala svima na čestitkama mojoj kujici Bini na njenoj prvoj trudnoći.”

Nika ima nekoliko ljubimaca, a njen prvi pas je Jack Russel terijer Jack. Kujica Bina ima i vlastiti profil na Instagramu, a u opisu stoji da je Talijanka koja živi u Hrvatskoj i na putu je postati šampionka kao što su to bili i njeni roditelji.







