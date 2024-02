Foto: Facebook/Psji život by Rujana Jeger

Opasnost u Zagrebu: Ovo nije umjetnička instalacija, ni keksić za pse, dobro pripazite

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Trovanje pasa, čini se, sve je prisutnije u urbanim mjestima, a Grad Zagreb već je duže vrijeme na udaru. Ipak, koliko su neki umovi ‘kreativni’, pokazuje najnoviji slučaj pronalaska, kako se čini, ‘lažnih poslastica’ za ljubimce omotanih žicom.

O novoj, izrazitoj neugodnoj situaciji obavijestila je Rujana Jeger putem svojeg Facebook profila Pasji život by Rujana Jeger i to nakon što je razgovarala sa susjedom, koja, kao i mnogi, strahuje za svog ljubimca. Ono što je u cijeloj priči izrazito zabrinjavajuće su moguća mjesta na kojima se ove potencijalno kobne kockice nalaze.

“OPREZ! Zagreb – Medveščak, okolica Gupčeve zvijezde, Medvedgradska, Nova ves a možda i šire – neki psihopat ovo “servira”, pretpostavljam psima! Pazite na njih! Molim dijelite!” poručila je Jeger.

Krajem godine neki psi su proživljavali pravu agoniju

Jeger nam je u razgovoru otkrila i kako se događa ono od čega mnogi vlasnici svojih njuški strahuju. Krajem godine na istom području bilo je slučajeva trovanja. U prosincu se jedan pas u spomenutom kvartu otrovao. Tada je netko postavljao hrenovke sa pužomorom, a u drugom slučaju otrovao se pas jedne djevojke.









Ukoliko primijetite da je vaš pas pojeo nešto vani, a niste uspjeli vidjeti što, ne čekajte prve simptome, jer bi tada već moglo biti prekasno. Hitno potražite veterinarsku pomoć jer je uistinu moguće da se vaš pas otrovao ili unio u sebe nešto što će ga ozlijediti.

Većini otrova za puževe osnova je metaldehid kojeg trovanje karakteriziraju grčevi u trbuhu, napadaji, povraćanje i u konačnici uginuće. Metaldehid je otrov koji je vrlo toksičan ako se inhalira, a nešto manje toksičan ako se unese ingestijom. Simptomi trovanja mogu biti vidljivi već nakon 1-3 sata s teškom trbušnom boli, povraćanjem, konvulzijama i komom. Metaldehid je toksičan za sve sisavce i ptice, ali ne i za vodene organizme, a u okolini se brzo razgrađuje.

Otrov za puževe najčešće je u obliku peleta od posija ili mekinja, često obojan plavom bojom, a obično sadrži 4 i manje % metaldehida. Prosječna količina otrova fatalna za psa je varijabilna, s najnižom količinom od 100 mg/kg pa sve do 1000 mg/kg tjelesne težine psa. Slikovito, radi se o količini od jedne jušne žlice. Za mačke je pak najniža razina otrova s fatalnim ishodom dvostruko veća po kg tjelesne težine, što znači količinski nešto manje od čajne žličice.









Dobro je uvijek imati aktivni ugljen. Naime, u slučaju ako pas pojede nešto sumnjivo, za što je vlasnik prilično siguran da je otrovano, dobro je dati aktivni ugljen, no to je samo prva pomoć dok ne stignete do veterinara.

Ono što je važno napomenut je da vlasnici trebaju policiji odmah prijaviti da su negdje vidjeli otrov ili supstancu za koju sumnjaju da je otrov. Nažalost, prema našem saznanju, spomenuti slučajevi nisu prijavljeni policiji. Problem stvara i što neki vlasnici smatraju da bi trebali prijaviti osobu koja postavlja takve otrove, no policiji je potrebno prijaviti i pronalazak ovakvih opasnih ili potencijalno opasnih ‘paketića’.