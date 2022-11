MAČKA IZ CORNWALLA U ZAGREBU: Pasmina s neobičnim krznom posebno privlačna zbog spontane biološke mutacije

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Više od 140 mačaka čak 19 različitih pasmina bit će prikazano na izložbama koje u subotu i nedjelju, 3. i 4. prosinca, u King Cross Jankomir organizira Savez felinoloških društava Hrvatske.

Bit će predstavljene Egzotična, Perzijska, Ragdoll, Sveta birma, Maine Coon, Neva maskerada, Norveška šumska, Sibirska, Bengalska, Britanska dugodlaka, Britanska kratkodlaka, Burmanska, Kartuzijska, Ruska, Tajlandska, Sphynx, Don Sphynx, Domaća kratkodlaka mačka i Cornish Rex.

“Cornish Rex nemamo prilike vidjeti u našem krajevima, a to je vrlo dojmljiva pasmina, mekanog, kratkog i valovitog krzna koje se gotovo ne linja. Prva takva mačka rođena je u leglu domaćih mačaka u Engleskoj 1951. godine kao rezultat spontane biološke mutacije jer je krzno jednog mačića bilo valovito, slično krznu Rex zečeva. Pasmina je službeno priznata 1967. godine, a ime je dobila prema pokrajini Cornwall u kojoj se prvi puta pojavila i od kuda je pokrenuta ideja za uzgoj”, pojasnila je tajnica Saveza felinoloških društava Hrvatske Amelija Leopoldović.





Dodala je kako su Cornish Rex mačke vrlo elegantne, dugih ravnih i vitkih nogu i klinaste izdužene glave. Druželjubive su i privržene naravi te mogu naučiti razne vještine i trikove. Nemaju problema sa životom u zatvorenom prostoru, a zbog vrlo kratke, mekane i valovite dlake koja se gotovo i ne linja idealne su za osobe s alergijama. Na izložbu u King Cross Jankomir stižu iz mađarske uzgajivačnice.

Inače, Savez felinoloških društava Hrvatske ove je godine proslavio 30 godina postojanja. Član je Fédération Internationale Féline (FIFé), najpoznatije i najuglednije felinološke organizacije osnovane 1949. godine koja obvezuje članove na poštivanje strogih pravila i uzgojnih standarda, vodeći brigu o uzgoju, rodovnicima, nazivima uzgajivačnica, izložbama, sucima i sudačkim učenicima. Visoki standardi tijekom godina su rezultirali prepoznatljivom međunarodnom reputacijom u cijelome svijetu te FIFe trenutno ima 42 članice iz 40 zemalja. Uz Izvršni odbor, u sklopu saveza djeluje i pet komisija koje se brinu za zdravlje i dobrobit mačaka, izložbe, suce i standard, uzgoj, registraciju te disciplinu.

Na 700-njak izložbi godišnje koje se održavaju na nekoliko kontinenata sudjeluje preko 100.000 individualnih uzgajivača s više od 200.000 izloženih mačaka kojima sudi 167 aktivnih FIFe licenciranih međunarodnih sudaca. Federacija inače priznaje samo 48 pasmina u četiri kategorije, a mnoge novonastale pasmine odbijaju se jer mačke ne mogu zadovoljiti propisane kriterije zdravlja i dobrobiti životinja.

Izložbe u King Cross Jankomir bit će za javnost otvorene u subotu i nedjelju od 10 do 18 sati uz besplatan ulazak za posjetitelje. Best in Show, odnosno proglašenje najljepših mačaka izložbe oba će dana započeti u 16 i 30 sati.