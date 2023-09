Znate li tko je supruga Željka Joksimovića? Imaju troje djece i televizijsku kuću

Autor: I.D.

Srpski glazbenik i pjevač Željko Joksimović svoj privatni život vješto skriva od javnosti, a osobito svoj odnos sa suprugom, voditeljicom Jovanom Joksimović.

Inače, Željko je jedan je od najpopularnijih pjevača u regiji, a često nastupa i u Hrvatskoj. Na Eurosongu 2004. godine predstavljao je Srbiju i Crnu Goru s pjesmom “Lane moje” i osvojio 2. mjesto nakon ukrajinske predstavnice Ruslane.

Dobila otkaz pa otišla na suprugovu televiziju

“Kad smo dobili djecu nikad se nismo dogovarali kad će tko ustati, nego kad čuješ da beba plače, pogledaš. Ako žena spava, ustaneš ti. Sljedeći put ti ostaneš malo duže da žmiriš, a ustane žena. Ona je zaista žena prepuna iskustva i jedne dobre energije, jedne elokventnosti. Imamo divnu televiziju, divne ljude koji to rade i vrlo smo ponosni na to”, rekao je pjevač u jednoj emisiji na vlastitoj televiziji, K1.





Inače, Jovana je 2020. nakon otkaza prešla raditi na televiziji koja je u vlasništvu njenog supruga. Ona radila je na Prvoj TV, ali ona i njezin voditeljski kolega, Srđan Predojević (49), dobili su otkaz.

Jovana je zatim žestoko, u čak tri dijela, oplela po vlasniku televizije za koju je to tada radila.

“Kolegama, profesiji, prijateljima, kada neko dobije otkaz preko Instagrama (zašto ne preko Tik toka?), i to kroz objavu koja ne sadrži ni jednu točnu činjenicu, mora sebi postaviti sasvim logično pitanje – što sada?

Prvo, Srđan Predojević i ja danas zaista dugo nismo znali jesmo li zaposleni na Prvoj TV, jer nikakvu obavijest o prekidu radnog odnosa nismo dobili, ni pismeno, ni usmeno, osim ako se u ‘obavijest’ ne računa to što je ‪u ponedjeljak ujutro osiguranje fizički onemogućilo Srđanu da uđe u zgradu Prve TV i obavi svoj posao”, napisala je tada među ostalim.









“Mogao je vlasnik televizije najmirnije nam kazati ono što tjednima već priča po gradu – da smo mu nas dvoje, jednostavno, preskupi. Taj argument bismo bez riječi prihvatili, ljudski bismo se s njim pozdravili i mirno otišli. Njegova je televizija, ima prava sječi troškove, baš kao što ima pravo odreći se emisija za koje smatra da su mu nepotrebne.

Ono što nema prava, i oko čega se jesmo s njim sukobili, jest da emisije koje su nečiji autorski projekt – a Jutro s Jovanom i Srđanom jest baš to, naš autorski projekt – on uređuje, određuje tko će ih voditi i miješa se, samim tim u njihov sadržaj. Zakon mu to ne dozvoljava, baš kao ni autori koji iole drže do osobnog integriteta”, dodala je tada.









Joksimovići imaju troje djece

Bračni par Joksimović upoznali su se 2008. godine kada su zajedno vodili “Euroviziju” koja se održavala u Beogradu.

Jovana i Željko imaju sina Kostu i bliznakinje Anu i Srnu, dok Željko iz prvog braka ima kćerku Minu.

“Od samog početka smo se uklopili, kliknuli, živimo, radimo, podižemo djecu kao tim i nikada nam ništa nije teško. Mi pokušavamo biti nepopustljivi u onim životnim principima koji će od njih učiniti dobre ljude, sve ostalo se trudimo razumjeti i da im pomognemo, a ne da ih grdimo. Ljubomorna sam kao žena, ne kao supruga.

On je moj i Božiji, i nema se tu što dodati. Isto je i obrnuto. Ljubomoran je kao muškarac. I sve to samo svjedoči o ljubavi, ne o nepovjerenju”, rekla je jednom prilikom za “Azru” Jovana o suprugu i djeci.