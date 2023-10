Znate li tko je majka Aleksandre Prijović? Slavonka koja je samo zakoračila na estradu

Majka pjevačice Aleksandre Prijović, Bokica Borka Mihajlović, ima glazbenu karijeru iza sebe. Reklo bi se kakva majka, takva kći.

Kako piše Radio Orahovica, svi je s radošću pamte iz vremena kada je bila jednu od najpopularnijih Slavonsko- baranjskih izvođačica pjesama bosanskog sevdaha, stare narodne i tradicionalne pjesme.





Trebala je imati veliku glazbenu karijeru

Borka je u to vrijeme bila popularna i omiljena glazbenica te je svaki prostor u kojem je nastupala bio premalen, a posebno su nezaboravni njezini nastupi u gradu Našicama, kada se cijela Slavonija i Baranja okupljala i kada su svi očekivali od Borke veliku glazbenu karijeru.

Još uvijek je nepoznato zašto je ova pjevačica odjedanput nestala s tadašnje glazbene scene i to ne samo iz kontinentalne Hrvatske, već uopće sa scene. Ni puno godina kasnije nije se čulo ni za nju, ni za njezine nastupe i glazbu, niti se oglašavala.

Borka i Aleksandra su vrlo bliske

Tek unazad nekoliko godina u javnost je isplivala činjenica da je njezina kćer jedinica, popularna Aleksandra Prijović. Pjevačica koja je danas jedna od vodećih regionalnih zvijezda mlađe generacija. O ovoj nadarenoj pjevačkoj obitelji, odnosu Borke i kćerke Aleksandre te o planovima za budućnost, Borka je progovorila za srpske medije.

Borka je za Kurir.rs prvo sumirala utiske s tri koncerta njene Aleksandre u Areni u Beogradu.

“Predivno je bilo, vrlo emotivno za mene kao majku. Vraća se film od samog njenog rođenja, pa do te bine na kojoj ona stoji, i vraćaju se svi teški trenuci koje smo proveli… Bilo je tu svega, ali evo, tu je gdje je i naravno da to onda bude emotivno i da suze idu od sreće”, otkrila je.

‘To je bio trenutak kada su mi je donijeli u rodilištu’

Borka je ispričala i kada je shvatila da je Aleksandra predodređena za veliki uspeh.

“To je bio trenutak kada su mi je donijeli u rodilištu, kada sam je vidjela. Jednostavno, ja ne znam to opisati… Kada sam je uzela u ruke, ja sam znala to. Prve riječi koje sam rekla kad sam je uzela u ruke bile su: Rodila sam moju zvijezdu. To je prva riječ bila koju sam ja rekla kad sam vidjela moje dijete. Tako da, ona je za mene zvijezda od rođenja”, pričala je Borka.

Dalje se bivša pjevačica osvrnula i na uspjeh svoje kćeri: “Uspjeh je nešto što ti ljudi ne opraštaju. Ali, više to mene ne dotiče, nekad me je to sve doticalo. Pogotovo kad čitam neke komentare. Ne mogu svi ljudi nas voljeti, to je logično. Ali, ne dotiče me više ništa. Što ljudi više pišu negativnih komentara, nama je sve bolje.”