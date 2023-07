Znate li tko je kći Jože Manolića koja se udaje sa 70? Godinama brine o tati: ‘Zovem ga japica’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Kći slavnog hrvatskog špijuna Josipa Manolića (103), Zrnka (70), u petak će izreći sudbonosno da svojem odabraniku, tajanstvenom poduzetniku iz Orašja. Unatoč nastojanju da ceremonija bude skromna i intimna, vijest je procurila u javnost, iznenadivši mnoge.

“Istina je, udajem se. Ne znam kako je ta informacija došla do vas jer smo to držali u strogoj tajnosti. Ne želim previše govoriti o tome. Bit će skromna ceremonija na kojoj će biti jako mali krug prijatelja i članova obitelji,” izjavila je Zrnka za 24 sata.

O svom zaručniku rekla je samo da se dugo poznaju, no nije htjela ulaziti u detalje. Prema pisanju medija, ovaj poduzetnik godinama je radio za veliku multinacionalnu kompaniju u Madridu, a u Zagrebu navodno ima stan.





‘Posljedice su itekako prisutne

Zrnka se inače već godinama brine za svojeg vremešnog oca, pa je tako svojedobno za domaće medije progovorila o tome kako Josip sve slabije čuje te ne voli izlaziti van.

“Prije spavanja mu dam tabletu protiv boli i cijenu noć prespava. Svako jutro kad dođem iz dućana pita: ‘Što je japica dobio?’, tako ga zovem ‘japica’, a japici uvijek donesem nešto za iznenađenje ili oblatne ili neko toplo pecivo. Ne čuje više ni uz dva slušna aparata, i to nakon preboljenja COVID-a. Teško je to podnio. Dva tjedna je takoreći bio gotov, no sin i ja smo se brinuli o njemu. Sve smo napravili da se oporavi, i to kod kuće. Nismo ga htjeli dati u bolnicu. No posljedice korone su itekako prisutne. Slabije vidi, ali čitati i dalje može,” rekla je Zrnka tada,.

Kada je slavio svoj 101. rođendan, Zrnka se javila i portalu Dnevno.

“Proslavit će ga u krugu uže obitelji, sa djecom i sa unucima. Imat ćemo jednu manju proslavu i to kod kuće”, rekla je njegova kćer Zrnka i nadodala kako njen otac trenutno ima problema s očima zbog čega mu se sprema i terapija.









“On je trenutno kao dijete osjetljiv, a mi ga pazimo. On ne ide nigdje, doma je cijelo vrijeme, mi nosimo maske i ja sam kao kćer uz njega”, rekla je Zrnka i poručila kako će želje i pozdrave povodom 101. rođendana prenijeti svom ocu koji nam se javio, ali preslabo čuje.

“Zovu ga ljudi, ali ja se javljam jer on dosta slabo čuje bez obzira na dva slušna aparatića”, rekla je još 2021. godine Manolićeva kćer Zrnka kada joj udaja vjerojatno još nije bila na pameti.

Prema njenim riječima, Jožu najviše uzrujava upravo oslabljeni sluh: “Rekao mi je da više ne želi pričati na telefon jer nema smisla. Ne treba mu to. Često ga posjete Stjepan Mesić i Luka Bebić. Lijepo s njim popričaju. No općenito izbjegavamo susrete zbog njegova krhkog zdravlja.”









Dodala je kako joj otac nikada nije pio ni pušio, a puno vremena je provodio radeći na mentalnom i fizičkom zdravlju. Ranije ove godine Josip je napunio nevjerojatnih 103 godine, a Zrnka je tada priznala kako je zaželio da uz njenu brigu poživi još stoljeće.

“Rekla sam mu da može, ali ipak bez mene,” rekla je za Slobodnu Dalmaciju. “Tata je umoran, ali je mentalno super. I dalje je zainteresiran za puno stvari, sladak je i duhovit,” dodala je. Rekla je također kako je uvijek imao mjeru što se tiče jela, a to dokazuje i slastica kojom se počastio za rođendan – dijetalna čokoladna torta iz Vinceka.