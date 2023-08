Znate li što je Maja Šuput radila prije nego što je postala slavna? Iznenadit ćete se kad vidite hit snimku

Autor: Z.S.

Popularna hrvatska pjevačica Maja Šuput postala je poznata domaćoj javnosti krajem 1990-ih i ranih 2000-ih. Prvo je nastupala kao dio grupe Enjoy, a onda je krenula u solo vode.

A prije nego što je postala slavna, Šuput se pojavila u spotu megahitu 90-ih ‘Sherry, sherry’. Naime, u pjesmi koja je u to vrijeme lansirala sada već pomalo zaboravljenu Velinu, Šuput, tada 16-godišnjakinja, pojavila se u ulozi plesačice. Kako je izgledalo to pogledajte u priloženom videu:





Šuput je tijekom karijere izdala nekoliko albuma i singlova te je postala jedna od najpoznatijih lica u Hrvatkoj i šire, dok je Velina napustila gazbene vode iako su joj svi predviđali blistavu karijeru.

‘Mlada i zelena’

“Bila sam jako mlada i jako zelena. Meni je to u tim godinama bilo simpatično i uživala sam u tom vremenu. No u pjesmama koje sam pjevala nisam pronalazila sebe te sam pokušavala progurati nešto svoje, bilo glazbeni izričaj ili nešto drugo, no to nije prolazilo. Imali su takvu viziju mene kakva je bila i jednostavno dalje nije išlo”, otkrila je svojedobno, tvrdeći da ne voli kada se izvlači nešto iz godina kada je bila klinka i kada se tomu pridaje neka važnost. Zanimljivo je da je ovu nekadašnju dance-pjevačica zapazio menadžer Boris Šuput, otac Maje Šuput.

A nakon tog kratkog izleta u u glazbene vode upisala talijansku školu dizajna. Jedno je vrijeme živjela i u Španjolskoj, a proteklih godina posvećena je privatnom biznisu s cvijećem koji je pokrenula njezina majka.