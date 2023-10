Znate li koliko je Iris starija od Marka Livaje? Prije njega je ljubila dva nogometaša

Autor: I.D.

Bivša manekenka Iris Livaja sreću je našla uz Marka Livaju, no i ranije je ljubila poznate nogometaše.

Naime, najpoznatiji splitski par, Iris i Marko svoju su ljubavnu priču započeli 2014. godine, kada je nogometaš imao samo 20 godina, a ona 14 godina više.

Njihova ljubav je jača od razlike u godinama

Iako im, zbog razlike u godinama, nitko nije predviđao zajedničku budućnost, Iris i Marko pokazali su da su godine samo broj.





Godine 2016., par je dobio svoje prvo dijete, kćerku Elizabet, a pet godina kasnije postali su roditelji sina Lorenza. Prošle godine, nakon osam godina zajednice, razmijenili su svoje bračne zavjete.

Prije nego što je započela vezu s Markom, manekenka je bila u emotivnim vezama s nogometašima Krunoslavom Lovrekom i Nikolom Pokrivačem. Njena veza s Lovrekom bila je prva koja je postala poznata javnosti i trajala je 12 godina, čak su se i zaručili i Iris je otišla s Krunoslavom u Južnu Koreju kada je potpisao tamo ugovor.

Sreću pronašla s Livajom

Naime, Iris je tamo živjela šest mjeseci, a šest u Hrvatskoj, kako su pisali domaći mediji. Prekinuli su 2011., a godinu dana kasnije ona je započela vezu s Pokrivačem, no to je trajalo nekoliko mjeseci. Dvije godine kasnije, bivša manekenka upoznala je ljubav svog života, Marka Livaju.

Inače, Iris, nekadašnja prva pratilja Miss Hrvatske, zbog Livaje je napustila manekensku karijeru i počela je raditi kao fitness trenerica. Navijači su smatrali da je ona razlog njegovog ostanka u Splitu pa su je zbog toga prozvali “kraljicom Torcide”.









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Iris Rajčić (@riril33)







“Kad sam ga tek upoznala, mislila sam – on je malo mlađi, on je mislio – ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo kako će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je”, rekla je Iris prošle godine za Slobodnu Dalmaciju.

“Moj život, naš život, trenutno je podređen njemu. Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina, i to je to, i onda ćemo posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni ništa to nije teško jer to je moj Marko”, zaključila je.