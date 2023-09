Znate li koga je ljubila prije braka? Srce Blanke Vlašić nekoć je pripadalo ovom Slavoncu

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Proslavljena umirovljena atletičarka Blanka Vlašić ostvarila je zaista bogatu karijeru. O njenim uspjesima u skoku uvis i dalje se ne prestaje pričati, a danas zauzima poziciju potpredsjednice Hrvatskog olimpijskog odbora.

No nije Blanka samo svojim sportskim uspjesima punila medijske stupce, već je to činila i svojim ljubavnim životom.

Dugo je ljubila Vinkovčanina

Gotovo da već i vrapci na grani znaju kako je Blanka danas u sretnom braku. No ono čega se mnogi možda ne sjećaju jest njena veza sa Slavoncem Antonijem Ergotićem, s kojim je i živjela u rodnom Splitu.





Ergotić je bio član njenog odbora za doček po povratku iz Osake 2007. godine. Blanka je tamo osvojila zlatnu medalju, a Antonio ju je u zračnoj luci obasuo cvijećem i poljupcima. Osim njega, tamo su naravno bili i Blankini roditelji, Venera i Joško.

Za prekid se nije znalo mjesecima

No ljubavna priča koja je započela samo tri godine ranije nije potrajala. Nedugo nakon Blankinog povratka sa prvenstva, par je okončao svoju vezu. Unatoč njenoj medijskoj eksponiranosti, za ovaj prekid nije se znalo sve dok ga Blanka, mjesecima kasnije, nije potvrdila.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ruben Van Gucht (@rvangucht)









“Željela bih vam reći da sam već mjesec i pol dana slobodna djevojka i više nisam u vezi. Smatrala sam da je ovo najbolji način da to objavim kako ne bi bilo špekulacija u medijima. Evo, čak sam i natuknice pripremila. To je sve što ću o ovoj temi reći za medije, a kao što ste vidjeli, to nije utjecalo na moje skakanje,” izjavila je tada za domaće medije.

Iako joj je Antonio bio najozbiljnija veza prije braka, pamti se i njena kratkotrajna ljubav sa rukometašem Nikolom Karabatićem. Zajedno su bili tek neko kraće vrijeme prije 13 godina, a Nikola je nakon prekida izjavio kako je njihova veza bila samo predstava za medije.

Svojedobno ju se povezivalo i sa Lukom Nižetićem, no nikada nisu službeno bili zajedno. Blanka je svojedobno izjavila kako su simpatije bile obostrane, te da ju je za Luku vezao isti smisao za humor.

Podsjetimo, Blanka je godinu dana u braku sa belgijskim novinarom, Rubenom Van Guchtom. Svoju vezu uspješno su skrivali sve do vjenčanja, koje se održalo u njenom rodnom Splitu. Kao kruna njihove ljubavi stigao je sin Mondo kojeg je Blanka rodila 8. studenog prošle godine, točno na svoj 39. rođendan.