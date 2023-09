Znate li kako se zapravo zvao Milo Hrnić? Rodio se sa drugim imenom, a prije glazbe okrenuo se moru

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Domaća glazbena scena i dalje oplakuje gubitak dubrovačke legende. Milo Hrnić napustio nas je nakon duge i teške bolesti, a mi smo se odlučili prisjetiti kakav život je vodio ovaj nezaboravni pjevač.

Brkovi su mu bili gotovo zaštitni znak. Zvali su ga dijelom ‘brkatog Panteona’, gdje su se on i Elio Pisak borili za drugo mjesto iza Miše Kovača.

Bože je postao Milo

Ono što mnogi možda ne znaju jest da se Milo rodio pod sasvim drugim imenom. Na svijet je došao 2. veljače 1950. godine, ali sa imenom Bože. Nadimak Milo dobio je od majke, a tako su ga mnogi i nastavili zvati pa je u konačnici i promijenio ime u ono koje danas znamo.





Svoju glazbenu karijeru započeo je rano, krajem 60-ih. Tada je, kao i mnogi drugi, neke od prvih tonova otpjevao na terasama restorana, a jedan od većih uzora bio mu je polubrat Antun Simatović, također muzičar.

Bio je počasni građanin Mumbaija

Antun je osnovao pop-grupu ‘Dubrovački poklisari’, koja je bila aktivna od 1974. do 1988. godine. No prije pjevačke zvijezde, Milo Hrnić ipak je zaplovio drugačijim vodama, i to u doslovnom smislu.

Naime, Milo je postao moreplovac, a i u tome se dobro snašao. Poznata je priča o tome kako je sa svojim kolegama sa palube naišao na 20 unesrećenih brodolomaca. Njihovim spašavanjem Milo je postao počasni građanin Mumbaija.

Festivali su ga vinuli u zvijezde

No osamljenost koja je dolazila s tim poslom nije mu odgovarala, pa se ubrzo ipak okrenuo glazbi. U toj novoj fazi održao je nekoliko nastupa na misama mladih izvođača, koje su usprkos popularnosti bile neobične za bivšu državu.

Sa vremenom je počeo nastupati i na raznim festivalima, gdje su ga primijetili regionalni mediji. Od tog trenutka karijera mu je strelovito krenula uvis, te je počeo snimati albume koji su i danas rado slušani.









Prozvali ga ‘pjevačem stoljeća’

Jedna posebno zanimljiva stvar jest da je Milo 10 godina proveo baveći se turizmom. Nakon teškog perioda 90-ih godina, kada nije bilo mnogo nastupa, na scenu se vratio sa koncertima na svim stranama svijeta.









Milo je svojedobno za medije priznao kako je koncerte rijetko kada odgađao, a njegova bogata karijera govori u prilog tome koliko je bio predan svojem poslu. Dubrovčani su stoga njega i Terezu Kesoviju 2004. godine prozvali ‘pjevačima stoljeća’.

U posljednjoj fazi karijere nažalost se sve manje pisalo o njegovim hitovima, budući da su tada počeli zdravstveni problemi. Njima je naposlijetku podlegao 16. rujna ove godine, no njegovo ime zasigurno će još dugo ostati zapamćeno na hrvatskoj glazbenoj sceni.