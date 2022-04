ZNATE LI KAKO IZGLEDAJU SEVERININE SESTRE? Jedna ju je propisno ‘oprala’ u medijima: ‘Preuzela ju je mašinerija’

“Sve sretne obitelji nalik su jedna na drugu, svaka nesretna obitelj nesretna je na svoj način”, citat je iz “Ane Karenjine” primjenjiv i danas, na većinu obitelji pa i na onu pjevačice Severine, najmlađe od tri sestre Vučković koje, pišu naveliko mediji ovih dana, nisu u dobrim odnosima.

Zdenka, Marijana i Severina tri su kćeri Severa i Ane Vučković. Bez oca su ostale rano, o njima je skbila požrtvovna majka, ali razlika u godinama te životnim stilovima i odabirima bila je presudna za višegodišnje narušene odnose i bolnu činjenicu da Severina sa sestrom Zdenkom već dugo ne može uspostaviti dobar, a vjerojatno i nikakav odnos.

Zdenka Žunić u medije je, naime, došla zahvaljujući iznenađujuće neprijateljskim izjavama prema Severini i njezinom tadašnjem odabraniku, bivšem srpskom nogometašu Igoru Kojiću, sinu ‘kafanskog’ pjevača Dragana Kojića Kebe. Naime, u medijima je osvanula informacija da su se Zdenka i njezin suprug Zdravko Žunić pojavili na dva od tri Severinina vjenčanja za Kojića, onima u u župnoj crkvi Pohođenja Blažene Djevice Marije svetoj Elizabeti u istarskim Balama te hotelu Crown Plaza u Beogradu.

“Nismo bili na Severininu vjenčanju u Beogradu, kao ni na onom u Istri. Iz pijeteta prema svojim rođacima i prijateljima, poginulim hrvatskim braniteljima, i poštujući marijanski katolički moral, ne odobravamo ovaj estradni cirkus”, rekli su tada Zdenka i Zdravko za Slobodnu Dalmaciju.

“Prekjučer smo u Vukovaru sahranili prijatelja koji je bio ozlijeđen zbog ćiriličnih tabli, a estradni menadžeri objavljuju CD s ćiriličnim natpisom Severinina vjenčanja… Ne podržavamo sve ovo, Srbi su nad nama vodili oružani rat, ugnjetavali nas 50 godina, a sada vode psihološki. Moja sestra odgojena je u hrvatskoj i moralnoj, rimokatoličkoj obitelji, od oca Hrvata i majke Hrvatice, ali je njezin život preuzela menadžerska mašinerija”, istaknula je starija Severinina sestra.

“Ona ima planetarnu slavu, ali sigurno ima tužan život. Molim za njezino zdravlje i sreću”, dodala je Zdenka, očito ne odobravajući Severinine životne odabire, od onih glazbenih do onih na privatnom planu.

Druga Severinina sestra, Marijana Vučković Popović, je novinarka i dugi niz godina živi u Beogradu. Severina je izuzetno bliska s njezinom kćeri Mijom, s kojom putuje po svijetu, fotografira se na društvenim mrežama i ističe je kao jednu iz njezina ‘bliskog kruga’.

Ovih se dana piše da Marijana i Severina također nisu u dobrim odnosima. 24sata donosi priču o tome da je Severina Marijani zabranila kontakt s njihovom majkom Anom.

“Ne zamjeram mu ništa i ovo me sve jako žalosti, a voljela bih iskreno da nadiđe taj svoj unutrašnji nemir kako bi imao bolji odnos s obitelji svoga sina. Znam da su ljubomora i srdžba one strašne ljudske pojave koje rastu u nama na istom panju života i kojih se moramo svakodnevno odricati u nastojanju da im ne dopustimo da nas nadvladaju i otežaju nam život i komunikaciju s bližnjima. Mislim da bez obzira na godine on to ne razumije i ne pokušava razumjeti. Ali ja vjerujem da nakon ovog medijskog suočavanja jednom iz njega moraju niknuti neka njegova bolja vrijednost i bolja kvaliteta”, rekla je Marijana te dodala da je njezin odnos s Popovićem uvijek imao prizvuk čudnog.

“Čudno je to objasniti. Mogla bih zbog medija reći korektan odnos jer ga nismo ni imali. Svatko tko nosi elementarni odgoj iz kuće bit će u nedoumici kako komunicirati s Milanom Popovićem. To sam shvatila pri prvom susretu. Svakodnevno sam dolazila u njegov stan kad su beba Aleksandar i moja sestra boravili u Beogradu. Na moje ‘Dobar dan’ nikad nije odzdravio ni pružio ruku, već je samo kimao glavom. Sljedećih dana shvatila sam koliko je otvoren prema ljudima, pa sam se tako ponašala i naučila nositi s tim jer ja sam Aleksandru samo tetka, a na mojoj sestri je izbor kako će živjeti. Pretpostavljam da će i ovo sutra trčati demantirati u novine. Eto, ukratko, jedan detalj ponašanja domaćina i njegova gostoprimstva govore i o njegovu karakteru”, ispričala je Severinina sestra 2016. godine za RTL.







I dok je Severinina majka Ana bespogovorno uz svoju najmlađu kćer, vjerojatno i mezimicu, ostale dvije sestre s godinama očito nisu uspjele zaliječiti odnos s popularnom pjevačicom, koja je onu pravu ‘žensku podršku’ našla u prijateljicama i nećakinji.