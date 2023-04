‘ZNAŠ KAKO ONI NALAZE KANDIDATE? ŠALJU PORUKE, ZOVU’: Dragana progovorila o honoraru u ‘Ljubav je na selu’, iznenadila detaljima!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Iako sezona showa “Ljubav je na selu” još nije gotova, pojedini sudionici već su otkrili neke nepoznate detalje koji su se dogodili nakon snimanja spomenutog showa. Jedna od natjecateljica koja se otvorila je 39-godišnja taksistica Dragana Krupljanić, koja se prijavila i otišla na farmu kod Hrvoja.

Dragana je u videu uživo na TikToku odlučila odgovarati na pitanja zainteresiranih pratitelja te im je otkrila cijeli niz detalja u vezi samog snimanja, ali i neke privatne detalje o sebi.

Naravno, jedno od pitanja bilo je i koliko novca su dobile kandidatkinje, a Dragana je otkrila kako zapravo nije ni znala da se sudjelovanje plaća te kako je ona dobivala 200 kuna po danu snimanja.





“Ja nisam ni znala da se to plaća, ja kad sam došla tamo sam čula da plaćaju, ja rek’o ok, super”, komentirala je Dragana i pojasnila: “Oni od jednog snimanja naprave dvije, tri epizode. Dvjesto kuna je dnevnica, znači ako snimamo četiri, pet sati danas, to je dvjesto kuna”.

Pojasnila je i da je snimanje sveukupno trajalo 13 dana od čega su dva dana provedena na putovanju.

Upitana kako točno RTL odabire kandidate za sudjelovanje u showu, otkrila je sve bez ustručavanja. “Znaš kako oni nalaze kandidate? Oni ti šalju poruke po Facebooku, ili ako imaju kontakte nekih od prije onda njih zovu”, rekla je.

Kada su u pitanju namještene scene, Dragana tvrdi da ih nema, a dodala je i da će otkriti kako se razvila situacija između nje i Marine, ali tek kad show završi.









“Ne mogu reći, u čelo stavljam botoks”

Inače, Draganu su često na društvenim mrežama komentirali zbog njenog fizičkog izgleda, a onda tvrdi kako je napravila samo jednu stvar – usnice, no onda je otkrila kako to ipak nije sve.

“Radila sam usta prije osam godina i to tako stoji. Za to sam se odlučila jer sam imala izrazito mala usta. Ne mogu reći, u čelo stavljam botoks. Navikla sam na razne komentare, pogotovo muškarci kada su sa ženama, uvijek netko nešto komentira, ali to me više ne dotiče”, rekla je sudionica “Ljubav je na selu” u razgovoru za RTL.